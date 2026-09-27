Sindikati: 'Tomašević još može doći u ZET i razgovarati s nama kako bi se štrajk izbjegao...'

Predstavnici sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga odbacili su u nedjelju u izjavi Hini tvrdnju gradonačelnika Tomislava Tomaševića da žele štrajk pod svaku cijenu, a Vladimir Jozić iz ZET-a poručio mu je da još uvijek može doći i razgovarati s njima kako bi se štrajk izbjegao.

Odbacivši tvrdnju gradonačelnika Tomaševića s današnje konferencije za novinare, predstavnik sindikata u Holdingu Mumin Hodžić naveo je da pregovaraju četiri mjeseca te da su na subotnji sastanak s predsjednicima Uprava ZET-a i Holdinga, Markom Bogdanovićem i Ivanom Novakovićem, došli sa smanjenim i prilagođenim zahtjevima, očekujući da će i poslodavac iznijeti prijedlog. "Da nam je cilj bio štrajk, vjerojatno bismo ga organizirali prije dva mjeseca”, rekao je.

Prema njegovim riječima, zahtjev za povećanje osnovice u Holdingu ostao je na 12 posto, dok su sindikati ZET-a svoj zahtjev smanjili s 15 na 13 posto. Odbacio je tvrdnju da je pitanje sistematizacije novi zahtjev, rekavši da se o njemu razgovaralo i ranije, a naglasio je i da su sindikati od dijela zahtjeva odustali, a za dio bili spremni razgovarati o kasnijoj primjeni.

Hodžić je rekao da sindikati planiraju organizirati nužne poslove tijekom štrajka, među njima odvoz otpada iz vrtića, škola, bolnica i domova za starije. Ustvrdio je da su sa službama Čistoće više puta razgovarali o broju radnika i vozila potrebnih za taj posao. "Nećemo nikoga ugroziti”, poručio je.

Osvrnuo se i na gradonačelnikov poziv građanima da ne vrijeđaju radnike koji će štrajkati. Rekao je da ga je začudilo što je Tomašević pritom posebno govorio o podršci radnicima koji će raditi, jer smatra da se time radnike u štrajku stavlja u drukčiji položaj.

Jozić: Još uvijek može doći do dogovora, neka Tomašević dođe u ZET i razgovara sa sindikatima

I predstavnik sindikata ZET-a Vladimir Jozić odbacio je Tomaševićevu tvrdnju da sindikati žele štrajk pod svaku cijenu. "Nama nije cilj štrajk, nego dogovor”, rekao je.

Ustvrdio je da poslodavac ostaje pri ponudi povećanja osnovice od 4,5 posto, dok su sindikati svoj zahtjev smanjili s 19 na 15, a zatim na 13 posto.

"Na jučerašnjem sastanku u Holdingu nadali smo se da će predstavnici poslodavca doći s nekom ponudom. Gradonačelnik je znao da će Bogdanović i Novaković doći na taj sastanak, ali im nije dao upute kakvu ponudu iznijeti sindikatima kako bismo se barem malo približili. Nažalost, opet se sva odgovornost prebacuje na sindikate”, rekao je Jozić u osvrtu na jučerašnji neuspješni sastanak.

Dodao je da gradonačelnik još može doći u ZET i razgovarati sa sindikatima kako bi se štrajk izbjegao.

Jozić je potvrdio da su sindikati na subotnjem sastanku iznijeli i zahtjeve o kojima, kako kaže, nisu stigli razgovarati tijekom mirenja. Za njih nisu odredili rokove primjene te su bili spremni razgovarati o kasnijoj primjeni, pa i od dijela zahtjeva odustati.

Ako sud utvrdi da je štrajk nezakonit, prekinut ćemo ga

"Možda je ono što smo iznijeli previše za poslodavca, danas su rekli da jest”, kazao je Jozić. Dodao je da sindikati nisu očekivali prihvaćanje svih zahtjeva, nego ponudu o kojoj bi mogli pregovarati. Odbacio je tvrdnju da su sindikati postavili ultimatum te ocijenio da je poslodavčevo ustrajanje na ponudi od 4,5 posto zapravo ultimatum.

Jozić je rekao da početak štrajka neće odgoditi do odluke arbitraže, ali da će sindikati poštovati njezinu odluku o nužnim poslovima. Ako sud utvrdi da je štrajk nezakonit, rekao je, prekinut će ga dok se ne ispune zakonski preduvjeti za njegovo organiziranje.

Na pitanje hoće li u ponedjeljak voziti autobusi i tramvaji, Jozić je rekao da sindikati neće sprječavati radnike koji žele raditi. Ne može procijeniti koliko će vozila izaći na ulice, a izrazio je žaljenje zbog poteškoća koje će štrajk prouzročiti građanima.