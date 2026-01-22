Obavijesti

DOVELI U PITANJE PRIMIRJE

Sirija optužila Kurde za napad dronom: Poginulo 11 vojnika

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sirijske vlasti tvrde da je sedam vojnika ubijeno u napadu dronom dok su osiguravali zauzetu vojnu bazu s eksplozivom. SDF je odbacio te optužbe, poručivši da nije izveo nikakav napad

Sirijska vlada optužila je kurdske Sirijske demokratske snage (SDF) za napade u kojima je poginulo 11 sirijskih vojnika, čime je dovedeno u pitanje četverodnevno primirje proglašeno nakon višednevnih borbi na sjeveroistoku zemlje.

Sirijske vlasti tvrde da je sedam vojnika ubijeno u napadu dronom dok su osiguravali zauzetu vojnu bazu s eksplozivom. SDF je odbacio te optužbe, poručivši da nije izveo nikakav napad.

- Eksplozija se dogodila dok su sirijski vojnici premještali eksploziv - priopćio je SDF, optuživši sirijsku vojsku da je sama prekršila primirje napadima na više lokacija.

Damask je kasnije objavio da je ukupno 11 vojnika poginulo, a 25 ranjeno u napadima SDF-a na vojne položaje prvog dana nakon proglašenja primirja.

Primirje je proglašeno u utorak, nakon što je sirijska vlada uspostavila kontrolu nad dijelovima sjeveroistočne Sirije. Vlada je priopćila da bi, u slučaju nepostizanja dogovora o #punoj integraciji" SDF-a u sirijsku državu, kurdske snage mogle biti suočene s napadom na posljednja dva veća grada pod njihovom kontrolom - Hasakah i Qamishli.

- Nećemo poduzimati nikakve vojne akcije osim ako budemo napadnuti - rekao je čelnik SDF-a Mazloum Abdi, dodajući da je zaštita kurdskih područja "crvena linija".

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da SDF, kojeg Ankara smatra terorističkom organizacijom, mora "odložiti oružje i prestati s djelovanjem“ kako bi se izbjeglo daljnje krvoproliće.

Sjedinjene Države, koje su ranije bile glavni saveznik SDF-a u borbi protiv Islamske države, poručile su da više ne podržavaju partnerstvo s SDF-om, ali su izrazile zabrinutost zbog sudbine tisuća pritvorenih pripadnika Islamske države i civila u objektima koje čuva SDF. Američka vojska objavila je da je započela operaciju premještanja tih zatvorenika iz Sirije u Irak.

