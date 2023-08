Sjećate se vlasnika apartmana koji je lopatom tjerao ljude na Rabu? Tvrde da se i dalje svađa

Jedan je gost otoka Raba s obitelji doživio pravi šok, kad je u pokušaju da se okupaju na plaži Pudarica potjeran od čovjeka koji, kako lokalci tvrde, već godinama maltretira ljude, tvrdeći da je zemljište uz more njegovo, piše Morski.hr.

Prenosimo njegovu priču:

"Danas smo imali relativno bliski susret sa primatom! Dva mala diteta, žena i ja smo išli na Pudaricu, preko kamenih skali. I pošto je bila puna, išli smo preko stijene na onu malu plažicu sa spiljon, prema onom uzurpatoru.

I sin od 4 godine je htio vidjeti što piše na natpisu na onoj ogradi i samo smo se približili na kojih 30-ak metara od te ograde, dakle ne baš pretjerano blizu onoj ograđenoj plaži i onaj dobro znani opjevani pacijent je počeo nedefinirano vikati na nas i lamatat rukama kao čimpanza. Uglavnom, nismo ni išli dalje, viknuo san mu nešto tipa "neka dođe dolje ako je frajer". I to je bilo to, ni glasa više, ostali smo na toj plažici cijeli dan. Nama više nisu, ali u nekoliko sati, koliko smo bili tamo, on i njegova žena urlali su tako na dvadesetak ljudi. I to se apsolutno nitko nije približio ni na 50 metri od "njegove" plaže.

U pitanju su bili: djeca koja rone, ljudi na SUP-ima u prolazu, na luftmadracima, neki se nisu ni približavali plaži. Ljudi su bili vidno šokirani i nitko se s njim nije htio svađati, samo bi se okrenuli i otišli.

Sjećam se da me isti taj gađao nekakvih kamenčićima (poslije su mi rekli ljudi da ima fijandru/praćku) prije jedno 5 godina. Danas za divno čudo nisam primijetio da je ikoga gađao, tako da ipak ima nekakvog pomaka valjda", kaže ovaj gost za Morski.hr koji se pita kako to nikoga ne smeta i kako to ovaj čovjek može raditi godinama i tako okupirati pomorsko dobro?

Podsjetimo, novinar 24sata Denis Mahmutović radio je reportažu s Raba 2020. godine o muškarcu o kojem se priča. Htjeli smo čuti i njegovu stranu.

- Ja sam jedini ovdje legalan - vikao nam je 2020. kroz smijeh Nenad Štokić sa svog posjeda. Snimka koju su 24sata tada objavila munjevito je obišla medije i društvene mreže.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako to sad svog posjeda, možda ćete se zapitati, piše Mahmutović. Kako pomorsko dobro može biti ičiji posjed?

Tehnički gledano, plaža s koje je Štokić tjerao ljude, pripada njemu! Barem tako piše u rješenju riječke lučke kapetanije iz 2018. koje nam je ustupio. Prema rješenju, u zemljišnim knjigama Štokić je vlasnik čestice koja seže sve do mora i, da skratimo neobičnu administrativnu vratolomiju, navodi se da se tu uistinu radi o pomorskom dobru, ali ono nije provedeno u zemljišnim knjigama. Dakle, Nenad Štokić jest vlasnik čestice na kojoj je određena granica pomorskog dobra, ali ona nije provedena u knjigama i zato mu nije potrebna nikakva koncesija. Prema rješenju lučke kapetanije, nije u prekršaju! Smije je koristiti, a i po potrebi ograditi, sve dok se granica pomorskog dobra ne utvrdi u zemljišnim knjigama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To je moj pašnjak i ne dam na njega. Ako ne mogu braniti svoje privatno vlasništvo, što mogu? Što mi je onda još ostalo? - pita se Nenad. Njegova supruga Miljenka, ona koju su čitatelji spominjali da viče preko megafona na ljude, potvrdila je muževe riječi.