Sjeverna Koreja testirala dvije nove rakete za obranu: 'Imaju vrhunsku borbenu sposobnost'

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un nadgledao je probno ispaljivanje dviju novih raketa za protuzračnu obranu, izvijestili su u nedjelju državni mediji, nakon što je Pjongjang optužio Seul za poticanje napetosti na granici. Probno ispaljivanje, koje se održalo u subotu, pokazalo je da dva "poboljšana" raketna sustava imaju "vrhunsku borbenu sposobnost", izvijestila je Korejska središnja novinska agencija (KCNA).

Izvješće KCNA-e nije detaljno opisalo nove projektile, već samo da je njihov "način rada i reakcije temeljen na jedinstvenoj i posebnoj tehnologiji".

Također nije precizirano gdje je testiranje provedeno.

"Ispaljivanje je posebno dokazalo da su tehnološke značajke dviju vrsta projektila vrlo prikladne za uništavanje raznih zračnih ciljeva", rekla je KCNA.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju protuzračne obrambene projektile kako se uzdižu u nebo i bljesak navodnog presretanja nadolazećeg projektila.

Kim je fotografiran kako sluša brifing vojnog dužnosnika, s dalekozorom pored njega na stolu.

Sjevernokorejski čelnik odvojeno je najavio "važan zadatak" koji sektor obrambene znanosti treba izvršiti prije ključnog stranačkog sastanka, dodaje se u izvješću.

Južnokorejska vojska u subotu je izjavila da je ranije tijekom tjedna ispalila upozoravajuće hice na nekoliko sjevernokorejskih vojnika koji su nakratko prešli militariziranu granicu koja razdvaja dvije zemlje.

Zapovjedništvo UN-a procijenilo je broj sjevernokorejskih vojnika koji su u utorak prešli granicu na 30, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Yonhap.

Državni mediji u Pjongjangu citirali su generala-pukovnika Ko Jong Chola koji je rekao da je incident bio "unaprijed smišljena i namjerna provokacija".

"Ovo je vrlo ozbiljan uvod koji bi neizbježno doveo situaciju u južnom graničnom području, gdje se ogroman broj snaga nalazi sučeljen, do nekontrolirane faze", rekao je Ko.

Analitičari kažu kako se čini da Pjongjang ubrzava razvoj protuzračnih obrambenih projektila usmjerenih na suzbijanje dronova, pozivajući se na izvješće KCNA-e koje je posebno spomenulo "dronove i krstareće projektile".

"Sjever jača protuzračne obrambene projektile protiv dronova i krstarećih projektila koji lete na malim visinama", rekao je Hong Min, viši analitičar Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.

Razvoj takvih protuzračnih obrambenih projektila svjedoči da je "Pjongjang prepoznao potrebu za poboljšanjem svojih sposobnosti... na temelju lekcija koje je naučio" boreći se u ruskom ratu protiv Ukrajine, dodao je.

Južnokorejske i zapadne obavještajne agencije rekle su da je Sjever 2024. poslao više od 10.000 vojnika u Rusiju, prvenstveno u regiju Kursk, zajedno s topničkim granatama, projektilima i raketnim sustavima dugog dometa.

Oko 600 sjevernokorejskih vojnika ubijeno je, a tisuće su ranjene boreći se za Rusiju, navodi Seul.

Novi južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung želio je toplije veze s nuklearno naoružanim Sjeverom i obećao izgradnju "vojnog povjerenja", ali Pjongjang je rekao da nema interesa za poboljšanje odnosa sa Seulom.