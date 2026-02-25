Obavijesti

INVENTURA SVE OTKRILA

Skandal u Rimu! Policajci ukrali robu u vrijednosti od 280.000 eura: Pomagala im blagajnica

Skandal u Rimu! Policajci ukrali robu u vrijednosti od 280.000 eura: Pomagala im blagajnica
Istraga razotkrila 90 sumnjivih kupnji, nestajale jakne, torbe i parfemi vrijedni stotine tisuća eura

Pod istragom se našao 21 policajac koji radi na željezničkom kolodvoru Roma Termini u Rimu zbog sumnje da su sudjelovali u krađi luksuzne odjeće i parfema iz robne kuće Coin.

Prema pisanju Euronews, rimsko tužiteljstvo ukupno sumnjiči 44 osobe za tešku krađu. Među njima je devet pripadnika željezničke policije i 12 karabinjera.

Inventura otkrila golemi manjak

Sve je počelo u veljači 2024., kada je voditelj poslovnice u ulici Via Giolitti prijavio ozbiljan manjak robe. U pitanju je iznos od 184.000 eura, a nestali su markirani kaputi, torbe, košulje, remeni, parfemi, kozmetika, donje rublje i šeširi.

Taj minus činio je 10,8 posto prihoda trgovine, što je više od četiri puta iznad uobičajenog manjka od 2 do 3 posto u ostalim Coinovim trgovinama.

Naknadnim provjerama otkriven je dodatni nedostatak od 94.000 eura vrijedne robe. Samo na odjelu parfema manjak je iznosio 45.000 eura. Ukupno se tako došlo do gotovo 280.000 eura nestale robe.

Blagajnica u središtu sumnje

Uprava je angažirala privatne detektive koji su postavili dodatne kamere, posebno usmjerene na blagajnu muškog odjela. Upravo su snimke s tog mjesta, tvrde istražitelji, razotkrile navodnu metodu.

Operativna jedinica karabinjera evidentirala je oko 90 pojedinačnih krađa u razdoblju od rujna do prosinca 2024. godine.

Sumnja se da je ključnu ulogu imala blagajnica. Navodno je uklanjala sigurnosne oznake s odabranih artikala, skrivala ih u blizini pulta, a potom na blagajni unosila iznose od svega nekoliko desetaka eura, iako je stvarna vrijednost proizvoda bila znatno viša. Dio novca od takvih transakcija, prema sumnjama, zadržavala je za sebe.

Na jednu blagajnu instaliran je i poseban softver koji je pokazao nesklad između prijavljenih iznosa i stvarne vrijednosti robe koja je izlazila iz trgovine.

Pod istragom visoki dužnosnici

Među osumnjičenima su i visoko rangirani pripadnici željezničke policije: jedan rukovoditelj, dva povjerenika, inspektor, pomoćnik načelnika, zamjenik nadzornika, koordinator pomoćnika načelnika, glavni nadzornik te jedna policajka.

I među 12 karabinjera pod istragom nalaze se brigadir, više zamjenika brigadira i odabrani desetnici koji su radili na kolodvoru.

Svi su, do završetka postupka, premješteni na druge dužnosti. Svakog od osumnjičenika tereti se za sudjelovanje u jednom ili dva pojedinačna slučaja.

