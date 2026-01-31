Skandal u Slovačkoj! Fico ostao bez savjetnika nakon otkrića poruka s Jeffreyjem Epsteinom

Slovački premijer Robert Fico prihvatio je ostavku svog savjetnika Miroslava Lajčaka koji je odlučio odstupiti zbog komunikacije s pokojnim američkim financijašem i seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, izvijestio je TASR nakon što je Fico u subotu objavio odluku na društvenoj mreži.

Prema riječima premijera, ostavkom na ovu dužnost Lajčak se pokazao kao sjajan diplomat.

"Odavno nisam vidio toliko licemjerja u kritikama koje dolaze sa svih strana. Pa, ako nema ništa ozbiljno, sve će poslužiti kada me napadaju, čak i ako to Miro Lajčak apsolutno odbacuje", kazao je Fico, dodajući da Lajčakovom ostavkom Slovačka gubi izvor iskustva u diplomaciji i vanjskoj politici.

Lajčak, bivši ministar vanjskih poslova a sada i bivši savjetnik premijera, osudio je zločine pokojnog američkog financijaša Jeffreyja Epsteina, naglasivši da nije bio upoznat s razmjerima njegovih postupaka te da ne bi komunicirao s njim da je znao za to, izvijestio je ranije TASR.

Istodobno je izjavio da ne može potvrditi autentičnost objavljenih poruka, jer se ne sjeća takve komunikacije nakon toliko vremena, prema Lajčakovoj izjavi dostavljenoj TASR-u.

"Riječi i djela su dvije različite stvari. Međutim, kroz današnju prizmu, na pojedinačne postupke se gleda drugačije, pa čak i razgovor koji bi inače izgledao beznačajno sada se procjenjuje u drugom kontekstu", izjavio je Lajčak. Što se tiče objavljene komunikacije s Epsteinom, jasno je da je bila neformalna i bezbrižna, bez ikakve stvarne suštine, prema Lajčaku.

Međutim, tvrdi da mu nikada nisu ponuđene seksualne usluge i da nikada nije sudjelovao u takvim aktivnostima, niti je ikada bio svjedok takvog ponašanja ili znao bilo što o tome. Prema Lajčaku, u objavljenim porukama nema ničega što bi to uopće sugeriralo.

"Spreman sam potvrditi ovu tvrdnju svim sredstvima. Kao profesionalni diplomat, nisam toliko naivan da bih počinio bilo kakva djela koja bi me mogla diskreditirati", izjavio je.

Lajčak kaže da je također svjestan da se sada koristi kao sredstvo za politički napad na Fica. U izjavi za TASR prije razgovora s premijerom o situaciji rekao je kako je spreman odstupiti.

"Ne zato što sam učinio nešto kriminalno ili neetično u svojim postupcima, već ne želim da snosi političku štetu za nešto što nije povezano s njegovim odlukama", zaključio je Lajčak.

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak milijune novih stranica dokumenata vezanih uz slučaj Epstein. U dosad objavljenim dosjeima pojavilo se nekoliko istaknutih javnih osoba, uključujući američkog predsjednika Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i bivšeg slovačkog ministra vanjskih poslova Lajčaka, čije se ime također pojavljuje u novim dokumentima u kojima se spominju mlade djevojke ili mogućnost komunikacije između Fica i krajnje desnog američkog političara Stevea Bannona.

Epstein je počinio je samoubojstvo u zatvoru u New Yorku 2019. godine.