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LJUBAVNI TROKUT

SKANDAL U SRBIJI 'Svećenik zavodnik uništio mi je obitelj. Viđao je u tajnosti moju ženu'

Piše 24sata,
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SKANDAL U SRBIJI 'Svećenik zavodnik uništio mi je obitelj. Viđao je u tajnosti moju ženu'
Foto: ChatGPT

Nakon što se suočio s lažnim obećanjima, muškarac je odlučio sve prijaviti Šumadijskoj eparhiji. Tvrdi da je svećenik i tamo, pred namjesnikom, sve priznao

Srbiju je šokirao skandal nakon što je 58-godišnji muškarac iz okolice Kragujevca javno optužio lokalnog svećenika (60) da mu je zaveo suprugu (44) i razorio obitelj. Njegova je potresna ispovijest dovela do raščinjenja svećenika.

​- Moja priča je za Hollywood. Svećenik iz Kragujevca kojeg bije glas da je zavodnik uništio mi je brak i obitelj. Zaklinjao mi se na časni krst da nema ništa sa mojom ženom, a onda je nastavio po starom - započeo je svoju ispovijest za portal Telegraf.rs ogorčeni 58-godišnjak.

Preko noći ostao je sam s dvoje djece, nakon što je njegova nevjenčana supruga (44), koja je radila kao crkvenjakinja, napustila dom. Glasine o njezinoj bliskosti sa svećenikom postajale su sve jače.

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​- Kada bih je pitao, sve bi poricala, zaklinjala mi se u djecu da nema ništa s njim i da ju je samo dovezao da ne bi plaćala taksi - priča.

Sumnje su se gomilale, a situacija je kulminirala jedne večeri kada je svećenik automobilom dovezao njegovu kćer kući. Muškarac je, kako tvrdi, tada izašao i suočio se s njim, nakon čega su završili i na policiji.

​- Tada mi je prvi put priznao da je plaćao sobe, a moja žena je sve to vrijeme živjela sa mnom - navodi prevareni suprug.

Dodaje kako je kasnije saznao da su izgovori njegove supruge o dodatnim poslovima bili laž.

​- Priznao je da je sve on plaćao, da joj je sa 600 eura plaćao i stan u gradu te da ona zapravo nije ništa radila. Kada god bih je pozvao, govorila mi je da ima posla - ispričao je.

Čak i nakon prvog priznanja i obećanja da će prekinuti vezu, svećenik je nastavio aferu.

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​- Dao sam mu križ da ga poljubi i da obeća da neće biti s njom. Poljubio ga je, zakleo se, ali je nastavio - kaže ogorčeno.

Nakon što se suočio s lažnim obećanjima, muškarac je odlučio sve prijaviti Šumadijskoj eparhiji. Tvrdi da je svećenik i tamo, pred namjesnikom, sve priznao.

​- Rekli su mi da su učinili što je do njih. Raščinili su ga, sada ga čeka i crkveni sud, no vjerojatno više neće biti svećenik. Imao je još četiri godine do mirovine - objašnjava.

Zbog cijele situacije, život mu se potpuno promijenio. Morao je napustiti karijeru glazbenika kako bi se brinuo o djeci, od kojih kći ima i zdravstvenih problema. Kaže da je posljednju godinu osjećao da se nešto događa u braku jer ga je supruga izbjegavala.

*uz korištenje AI-ja
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Komentari 11
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