Školarci iz Zagreba u grupi su dijelili eksplicitne fotke: Policija ih pronašla i obrisala grupu

Policija je otkrila da su učenici osnovne škole s područja Zagreba sudjelovali u grupi na aplikaciji za razmjenu poruka u kojoj se dijelio seksualno eksplicitan i drugi neprimjeren sadržaj. Utvrđeno je da je nekoliko djece unutar grupe aktivno distribuiralo neprimjerene poruke, dok je dijete, administrator grupe, grupu stvorilo s ciljem da okupi što veći broj članova. Odnosno nije imao namjeru činjenja kaznenog djela.

Policajci su utvrdili identitet administratora i svih sudionika grupe, a potvrđeno je da je nekoliko djece u grupi dijelilo seksualno eksplicitne i druge neprikladne sadržaje.

Nakon dovršenih izvida, grupa je trajno izbrisana. Utvrđeno je da se radi o kazneno neodgovornoj djeci, pa će o svemu biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad te nadležno državno odvjetništvo.

Policija ponovno apelira na roditelje i djecu da budu odgovorni na društvenim mrežama i aplikacijama te da roditelji redovito prate online aktivnosti svoje djece.

- Neprimjeren ili uvredljiv sadržaj moguće je prijaviti administratoru (Kako prijaviti sadržaj objavljen na društvenoj mreži / aplikaciji) odnosno „Abuse“ službi pružatelja internetske usluge kako bi uklonio neprimjeren sadržaj, ali i anonimno policiji na Red Button, gdje djeca i njihovi roditelji mogu pronaći više informacija o samozaštitom ponašanju, ali i anonimno dojaviti svoja saznanja o svim oblicima neprihvatljivog ponašanja ili povrede prava djece - stoji u policijskom priopćenju.