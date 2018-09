Slavni patolog: 'Diana bi danas bila živa, samo da se vezala...'

Dr. Richard Shepherd (65) jedan je od najpoznatijih forenzičkih patologa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prije 21 godinu pregledao je i tijelo princeze Diane nakon njezine smrti u pariškoj prometnoj nesreći.

Nakon što je proveo drugu autopsiju Dianina tijela, dr. Shepherd je otkrio kakao su mu prijatelji znali postavljati bizarna pitanja

- Pitali bi me: ‘Je li bila lijepa?’ ‘Je li bila mirna? Je li bila trudna?” - rekao je Shepherd. Objasnio je da patološki gledano nema dokaza da je Diana bila trudna, ali da “neke žene kažu da znaju kada su trudne od trenutka začeća”. Ostaje otvoreno pitanje, smatra, je li možda ona bila jedna od njih.

Shepherd je uvjeren je da bi princeza preživjela tragediju bez težih ozljeda, s ozlijeđenim okom ili slomljenom rukom da je bila vezana sigurnosnim pojasom.

- Volio bi da mogu reći da bi umrla u svakom slučaju nakon te nesreće, ali činjenica je da je imala pojas za vezivanje ovog proljeća bi bila na Harryjevom vjenčanju, a osam godina ranije i na Williamovom - objasnio je dr. Shepard.

Dr. Richard Shepherd, the eminent forensic pathologist who examined Princess Diana’s body for the official inquiry into her death, reveals she would be alive today if she had been wearing a seatbelt. “She would have walked away with a black eye.” pic.twitter.com/LYtCK7yqQo