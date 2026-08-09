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'NE PADAMO POD PRITISAK'

Andrej Plenković: Situacija u Gospiću riješit će se u zakonskoj proceduri, gorivo jeftinije

Piše HINA,
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Andrej Plenković: Situacija u Gospiću riješit će se u zakonskoj proceduri, gorivo jeftinije
Sinj: 311. Sinjska alka, uzvanici u svečanoj loži | Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
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Plenković poručio: otpad u Gospiću rješavat će se po zakonu, bez pritisaka, a krivci će odgovarati. Usto je najavio i dobru vijest za vozače: svih pet energenata od sutra jeftinije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju je u Sinju, uoči Sinjske alke, izjavio da će se situacija s nelegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću riješiti u zakonitoj proceduri, a "ne pod pritiskom" te je najavio da će svih pet energenata slijedeći tjedan biti jeftinije.

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Na pitanje što s nelegalnim odlagalištem u Gospiću i bi li sanacija mogla prije krenuti, Plenković je rekao da će odgovorni za to odgovarati i da će sanacija biti transparentna.

- Tu je situacija prilično jednostavna. Postoje dva temeljna načela, a prvo je da će svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada - bilo vanjskog, bilo zakopanog - morati odgovarati. Time se bave nadležna tijela DORH i Uskok, svi izvidi su u tijeku. To traje više od godinu i pol dana, napravljene su studije i ekspertize - kazao je. 

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Ne može se ići u direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva

Plenković je rekao da drugu zadaću imaju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - da se to sanira. Naravno, kaže, da ta sanacija mora biti rađena po proceduri.

- Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne isrcpe mogućnosti javnih poziva. To je transparentan način uređivanja takvih pitanja, i oni su angažirani da pronađu odgovarajuće zainteresirane firme - rekao je.

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Podsjetio je da je Vlada, na njegovu inicijativu, riješila i bale u Varaždinu koje su nagrđivale grad i to praktički u samom centru Varaždina, 100-tinjak metara od Varteksovog stadiona gdje su stajale više od 20 godina. "Dali smo nalog Fondu i izdvojili nešto manje od 30 milijuna eura i bala više nema".

- Kao što smo riješili to, riješit će se i ovo u Lici, ali u zakonitoj proceduri, a ne da mi budemo pod nekim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom pa da se to radi mimo procedure, pa da ti isti koji sad guraju 'brzo, brzo brzo, nagodite se', kažu - 'kako ste dali baš tima posao od nekoliko milijuna eura?'. Imamo previše iskustva da bismo zagrizli na takve pritiske - rekao je Plenković.

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Stvar će se, kaže, napraviti u proceduri i to moraju raditi one kompanije koje imaju iskustva, reference i znanja da to naprave kako treba. Upitan kako je moguće da nitko nije primijetio primijetio toliko šlepera koji odlažu otpad i je li u pitanju korupcija, Plenković je opetovao da će se sve to utvrditi u istrazi.

- Ne znam. To će se sve utvrditi u istrazi, zato sam i rekao da postoji DORH koji to radi sukladno Zakonu o kaznenom postupku i vodi računa o tajnosti tog postupka, i tko god je tu bio uključen će odgovarati - naglasio je. 

Plenković je odgovorio i na pitanje je li se zakasnilo s rješavanjem problema s otpadom u Splitsko- dalmatinskoj županiji budući da se Karepovac uskoro zatvara za odlaganje za sve, osim za Split pa brojne jedinice lokalne samouprave imaju problem. 

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- Nismo. Ima načina da se to rješava. Postoji Bikarac koji je blizu, postoje Vinjani Donji koji su blizu, postoje dugogodišnji aranžmani pojedinih JLS koje otpad odvoze na druga mjesta - kazao je te dodao da su u svi u komunikaciji - i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i brojni čelnici dalmatinskih gradova i općina, "i to se pitanje rješava".

- Što se tiče goriva, imam dobru vijest - kazao je upitan hoće li se i kako mijenjati cijene goriva.

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- Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i Vlada će sad reagirati, umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima - kazao je.

Tako da će, najavio je, sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade - euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama čak za 0,8 centi, tako da je to odlična vijest za vozače - od sutra je gorivo, i to svih pet energenata jeftinije.  

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Na pitanje hoće li se susresti s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem po nekim temama ili samo protokolarno, odgovorio je: "Tu smo radi Alke", a na pitanje hoće li se njih dvojica rukovati rekao je: "Vidjet ćemo, koga to briga, to je baš 'najbitnija' stvar".

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