Snimio selfie pa ubio biciklista: Nekoliko sekundi kasnije pregazio ga je i drugi auto

Tragična nesreća koja se dogodila prošle godine u britanskom Morecambeu dobila je sudski epilog. Biciklist James Lawley (81) izgubio je život nakon što ga je udario vozač koji je tijekom vožnje koristio društvene mreže, a samo nekoliko trenutaka kasnije preko teško ozlijeđenog muškarca prešao je i drugi auto. Lawley, dugogodišnji zaljubljenik u biciklizam i član nekoliko poznatih biciklističkih klubova na sjeverozapadu Engleske, tog je jutra vozio svoj prepoznatljivi plavi trkaći tricikl kada se dogodila nesreća, prenosi Daily Mail.

Istragom je utvrđeno da ga je na cesti Oxcliffe Road nešto prije 7.45 sati udario Matthew Isherwood (28), koji je upravljao crnim Seatom Altea. Udarac je biciklista odbacio na kolnik, gdje je ostao teško ozlijeđen.

Samo nekoliko trenutaka kasnije preko njega je prešao i srebrni Mercedes C200 kojim je upravljao Kevin Dawson (64). Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, 81-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće.

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Na sudu je otkriveno kako je Isherwood tijekom samo četiri minute vožnje intenzivno koristio mobilni telefon. Digitalna analiza pokazala je da je neposredno prije nesreće snimio i poslao selfie putem Snapchata, slao poruke različitim osobama, pregledavao sadržaj na Instagramu te svega nekoliko sekundi prije sudara poslao još jednu poruku.

Tri minute nakon nesreće poslao je novu Snapchat poruku u kojoj je napisao: "Upravo sam nekoga udario."

Snimke nadzornih kamera pokazale su trenutke prije tragedije. Na njima se vidi Lawley kako vozi cestom, nakon čega mu se približava Seat kojim upravlja Isherwood, a iza njega i Mercedes Kevina Dawsona.

Istražitelji su utvrdili da su drugi vozači uspjeli zaobići teško ozlijeđenog biciklista koji je ležao na kolniku, no Dawson to nije učinio. Još je šokantnije što nakon prelaska preko muškarca nije zaustavio vozilo, već je nastavio vožnju. Kasnije je policiji rekao da je mislio kako je pregazio komad šute ili neki drugi predmet na cesti, a ne osobu.

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Zbog izazivanja smrti opasnom vožnjom Isherwood je osuđen na pet godina i dva mjeseca zatvora te mu je izrečena zabrana upravljanja vozilima u trajanju od sedam godina i sedam mjeseci. Prije ponovnog dobivanja vozačke dozvole morat će položiti dodatni vozački ispit.

Dawson je priznao krivnju za izazivanje smrti nesavjesnom vožnjom te je osuđen na osam mjeseci zatvora uvjetno na 20 mjeseci. Uz to mu je izrečena zabrana vožnje na 18 mjeseci te obveza ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Nakon presude oglasio se i detektiv Matt Davidson iz Jedinice za istragu teških prometnih nesreća.

- Ponovno vodim istragu o smrti osobe koju je prouzročio vozač koristeći mobitel tijekom vožnje - rekao je.

- Opasnosti takvog ponašanja ne mogu biti jasnije, no i dalje nailazimo na vozače koji preuzimaju nepotrebne i nezakonite rizike za upravljačem, što može dovesti, i dovodi, do katastrofalnih posljedica - govori.

Govoreći o drugom vozaču, dodao je: "Postupci Kevina Dawsona također su značajno pridonijeli smrti Jamesa Lawleyja."

- Vozila ispred njega uspjela su zaobići Jamesa dok je ležao na cesti, no zbog nepažnje za upravljačem Dawson to nije učinio - kazao je.

- Loša kvaliteta njegove vožnje dodatno se pokazala time što nije ni shvatio što se dogodilo te je napustio mjesto nesreće - dodaje.

Detektiv je podsjetio da je Lawley cijeli život bio posvećen biciklizmu te da je toga jutra bio na putu kako bi pomagao u organizaciji jedne biciklističke utrke.

- No umjesto toga, kao posljedica ova dva sudara, James je nažalost izgubio život. Nijedna kazna ne može nadoknaditi njegov gubitak, ali pozdravljam činjenicu da su Isherwood i Dawson odgovarali za svoje postupke toga tragičnog jutra - dodaje.

- Nadam se da će ovaj slučaj poslužiti kao snažno upozorenje na smrtonosne posljedice korištenja mobitela tijekom vožnje, opasne i nesavjesne vožnje te dugotrajne posljedice koje takvi postupci ostavljaju na sve uključene - zaključuje.