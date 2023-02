Snježni kaos na cestama: Brojni koji su zapeli imali su ljetne gume. Evo kolike su za to kazne

- Već u nedjelju ujutro, od rane zore na oba ulaza u Sveti Rok, kako sjeverni tako i južni, stvorile su se kolone vozila, u prosjeku sa svake je strane bilo 15-ak vozila. Ja uopće ne znam zašto su se ti ljudi zatekli tu, kada su jasno putem medija emitirana upozorenja kakvo će biti vrijeme i da je neophodna potrebna zimska oprema! No, eto, oni su bili na tim dionicama i u većini slučajeva su imali - ljetne gume. Naših 20-tak članova im je priskočilo u pomoć s 10 terenskih vozila, Quadrom na sanjkama i motornim saonicama - ispričao je pročelnik Hrvatske Gorske službe spašavanja Josip Brozičević za Slobodnu Dalmaciju.

Snježni kaos počeo je u nedjelju, puhao je jak vjetar, a mnogi su se unatoč upozorenjima odlučili krenuti na putovanje i to sa ljetnim gumama i bez ikakve zimske opreme.

Zimska oprema je u Hrvatskoj obavezna od 15. studenoga do 15. travnja svake godine na takozvanim zimskim dionicama autocesta, državnih cesta i županijskih cesta, a odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. To se odnosi i na gotovo sve dionice autocesta. No što zapravo znači zimska oprema? Imati zimsku opremu ne znači da na vašem autu morate imati i zimske gume.

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 51/10., 84/10. i 145/11.) propisano je: Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, dakle osobnih automobila i lakih komercijalnih vozila, podrazumijevaju se zimske gume ili cjelogodišnje gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.

Upravo taj pravilnik omogućava vozačima da se tijekom cijele zime voze i na ljetnim gumama (s lancima ili bez njih u prtljažniku), a kada "zagusti" mnogi od njih gube kontrolu nad svojim vozilom ili ne znaju kako montirati lance na automobil kada je to potrebno. To je glavni razlog zašto se, kada vremenski uvjeti postanu ekstremni, stvaraju zastoji koje ni ostali vozači s najboljim zimskim gumama na svojim vozilima na mogu savladati. Ako stane prvi u koloni, stat će i cijela kolona. Vrlo jednostavno.

Ostaje za nagađati je li razlog jučerašnjeg i današnjeg prometnog kaosa na relaciji između kontinentalne Hrvatske i Dalmacije bio nemar vozača ili pak zakašnjela reakcija zimskih službi. Činjenica je da se u nama nedalekim državama koje imaju mnogo više snijega i niskih temperatura (Austrija, Slovenija, Švicarska, sjever Italije) često znaju događati vremenski scenariji poput današnjeg u Hrvatskoj, i da su im ceste danima zametene snijegom. No u tim državama vozači su shvatili da "dobra guma glavu čuva". U Hrvatskoj se vozači "motivirani" klimatskim razlikama između unutrašnjosti i Dalmacije rado pouzdaju u onu "ma proći će", bez da zaista znaju u što se upuštaju.

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, no to u praksi ne znači ništa. Dakle, prema zakonu, u redu je da vozač pokušava savladati duboki snijeg ili led na cesti s ljetnim gumama samo zato što su mu u prtljažniku lanci. Koje ne zna montirati! Tu "rupu u zakonu" koriste mnogi, nerijetko i zbog toga što si ne mogu ili ne žele priuštiti set zimskih guma.

Što vas očekuje nemate li zimsku opremu, pa čak ni lance u prtljažniku? U pogledu sankcija zakon je jasan: "Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom", stoji u zakonu. "Novčanom kaznom u iznosu od 130 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka", jasna su pravila. No policija vrlo rijetko kažnjava vozače koji krše ove propise.

