Sociolozi, politolozi i psiholozi jasno i suglasno: 'Vlada treba kazniti sve jači govor mržnje!'

Vlast biramo kako bi reagirala na bujanje mržnje i stvaranje atmosfere linča, spriječila verbalno i fizičko nasilje. Kako ta vlast, međutim, na nasilje ne reagira, zlo je pušteno iz boce - slažu se stručnjaci različitih profila s kojima smo razgovarali nakon što je na zgradi književnika Miljenka Jergovića osvanuo zastrašujući grafit, a dan poslije još jedan, na drugome mjestu, usmjeren protiv njega i "Dalile", očigledno saborske zastupnice Dalije Orešković.

"Sarajevo ispod Trebevića, povedite Dalilu i četnika Jergovića", novi je grafit ispisan u Novom Zagrebu. Počinje sa stihovima ustaške pjesme, koja zaziva povratak Ante Pavelića, uz pozdrave "Imotski ustaša".

Prvi grafit, ispisan na Jergovićevoj zgradi, glasio je "Jedne kolovoške noći Miljenko neće dobro proći", dan kasnije je preslikan sa crvenim srcima, očito kao podrška napadnutom književniku. Kako je on sam na društvenim mrežama kao krivce prozvao Plenkovića i ministra policije Davora Božinovića, iz Vlade je stigla nevjerojatno cinična reakcija.

- Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića. Što se tiče njegovog ciničnog iznošenja sumnje da su 'sporne poruke napisali premijer Plenković i ministar Božinović', ističemo kako je sasvim izvjesno i provjereno da su upravo premijer i ministar prerušeni i pod okriljem noći išli pisati sporne poruke, kao što to i inače redovito čine - odgovorili su iz Vlade za Tportal.

Ne razumiju ili?

- Za sve je odgovoran Plenković, kao i njegovi ministri i ministrice koji se prave da ne primjećuju retoriku što je zavladala u javnom prostoru. Sve koji se takvoj retorici suprotstavljaju proziva se jugonostalgičarima, mrziteljima Hrvatske, a u javnom se diskursu nametnula tvrdnja da smo se u Domovinskom ratu borili protiv Jugoslavije, što nije točno, kaže za 24sata Dalija Orešković.

Sve je, dodaje, krenulo od dvostrukih konotacija ustaškog pokliča, od njegove relativizacije, od dopuštenja da se obrana u Domovinskom ratu danas veže uz ustaški poklič Za dom spremni, kaže Orešković. Vlada dopušta trovanje javnosti i stvaranje podjela, a verbalno će nasilje eskalirati u fizičko, jer se ohrabruje one koji ovakvu situaciju koriste za svoje osobne interese, zaključuje.

- SOA je nedavno objavila izvješće po kojem nam se događa porast desnog ekstremizma, upozorava se i na pokušaj vojnog organiziranja tog ekstremizma. U tom kontekstu dopuštati ovakvu javnu atmosfru je sramotno - zaključuje Orešković.

Politolog Žarko Puhovski napomine kako incidenata kao što su ovakvi grafiti ima i u drugim državama, no drugdje ima i reakcije na takve incidente. Kod nas ta reakcija, od strane vasti, ali i intelektualne elite, izostaje.

- Vlada si dopušta nedopustivi cinizam, ali reagirala nije ni većina oporbenih stranaka. Nedopustivo ponašanje i poruke pretvaraju se u normalu. Kod nas ne postoji navika reagiranja intelektualaca općenito, osim ako nas se nešto ne tiče osobno. Nas, mali broj onih koji reagiramo, proziva se dežurnim klaunovima - kaže Puhovski. U liberalnoj demokraciji, dodaje, većina brani manjinu, bez obzira o kakvoj se napadutoj manjini brani, što kod nas nije slučaj. Na pitanje klizimo li u ohlokraciju, vladavinu rulje, koja nadjačava legitimnu vlast, odgovara da je to moguće tako.

Sociolog Ivan Roško ističe kako je zadaća vlast reagirati na svaku vrstu prijetnji.

- Treba biti jasno što je u društvu dozvoljeno, a što nije, i to zabranjeno treba sankcionirati. Ne možemo izjednačavati dvije strane u ovoj situaciji, jer nisu iste. Nešto se nekome ne mora sviđati, poput kazališne predstave, ali zakone države poštivati moramo svi, kaže sociolog. Drugi njegov kolega, sociolog Ivan Perkov napominje kako su nalogodavci umjetnog stvaranja problema i podjela moćni političko-ekonomski akteri koji imaju svoje interese.

- Uglavnom je riječ o pokušaju preslagivanja moći unutar vladajuće koalicije i postojeće oligarhije, kaže sociolog Perkov.

Sankcije su nužnost

Psihologinja Mirjana Nazor dodaje kako je hrvatsko društvo zaboravilo što je tolerancija.

- Krenuli smo u jednoumlje, u kojem jedna grupacija određuje što je domoljubno i prihvatljivo, a svi drugi trebaju biti kažnjeni ako to ne poštuju. No to nam se nije dogodilo preko noći, oživljavanje ustašluka tolerira se i relativizira desecima godina. Sad je legitimno ono što ranije, na vrijeme, nije kažnjavano. Konji su izletjeli iz štale, kaže Nazor. Nužne su, dodaje, jasne, jednoznačne sankcije za sve što je neprihvatljivo, zaključuje.

- Ovo je poraz svih nas. Dragovoljac sam i ratni vojni invalid, ispada da smo rat išli ne da obranimo slobodu nego da je ograničavamo nakon što rat završi. Nigdje nas nije bilo dok su 'padale' tvornice, kad su gasilo poljoprivredu, zatiralo školstvo, zdravstvo, kad se kralo i otimalo, nego nam, eto, smetaju festivali. Mene je kao branitelja - sram, kaže nam Igor Toman, branitelj iz Osijeka.

HDZ-ov gradonačelnik Šibenika Željko Burić rekao je za 24sata kako će se Festival ljevice i alternative Fališ održati, dodajući kako ne očekuje probleme, baš kao što ih nije bilo ni zadnjih dvaaest godina, koliko festival postoji.

- Festival se godinama održavao u Maloj Loži, kod crkve svetog Frane, što je sam centar grada. Želim to naglasiti jer su sudionici festivala slobodno komunicirali ne samo s publikom, nego i sa slučajnim prolaznicima i nikad nije bilo nereda. No, ono što može smetati braniteljske skupine jest promjena vodstva festivala, naime, Emir Imamović Pirke više nije na čelu, što, uvjetno rečeno, daje jednu novu političku dimenziju, u interpretaciji branitelja. Članovi stranke Možemo su u organizaciji festivala Fališ ove godine - kaže gradonačelnik Burić te dodaje da su jedni i drugi iznijeli svoje stavove. Želi naglasiti i to da je festival pobijedio na natječaju koji provodi nezavisno Vijeće za kulturu.

- To je neovisno tijelo, tako je uvijek bilo. Nema priče da festival financira gradonačelnik. Grad Šibenik neće odustati od takvog načina financiranja, potpuno neovisnog. I dogodine ćemo isto tako - rekao je Burić te dodaje da su branitelji iznijeli svoje stavove bez tenzija, što je njihovo demokratsko pravo.

Društvo hrvatskih književnika oštro je osudilo pojavu grafita kojima se prijeti Jergoviću kao njihovu članu, uz napomenu kako hrvatska policija i pravna država moraju u ovome slučaju, kao i u bilo kojem sličnome, odlučno postupiti i pokazati kako su ovakve poruke i prijetnje nespojive s demokratskom praksom.