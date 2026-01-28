Trump pod pritiskom: Čelnica Venezuele ne želi prekinuti veze s američkim neprijateljima

Američki dužnosnici javno su rekli da žele da privremena predsjednica prekine odnose s dosadašnjim bliskim međunarodnim saveznicima Venezuele poput Irana, Kine i Rusije, uključujući protjerivanje njihovih diplomata i savjetnika iz zemlje. No, Rodriguez, čijoj su ceremoniji polaganja prisege prisustvovali predstavnici tih zemalja početkom ovog mjeseca, još nije javno najavila takav potez. Postala je predsjednica nakon što je SAD 3. siječnja zarobio bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Izvješća američkih obavještajnih službi navode da nije jasno je li u potpunosti suglasna s američkom strategijom u svojoj zemlji, prema izvorima koji su tražili biti neimenovani. Direktor CIA-e John Ratcliffe otputovao je 15. siječnja u Caracas, gdje je s Rodriguez razgovarao o političkoj budućnosti zemlje. Reuters nije mogao utvrditi jesu li ti razgovori promijenili mišljenje obavještajnih agencija.

Washington želi obuzdati utjecaj svojih neprijatelja na zapadnoj hemisferi, uključujući Venezuelu, gdje Trump nastoji iskoristiti ogromne rezerve nafte te zemlje OPEC-a.

Ako bi Rodriguez prekinula veze s američkim suparnicima, to bi otvorilo više prilika za američka ulaganja u venezuelanski energetski sektor. No neuspjeh u kontroli Rodriguez mogao bi potkopati napore Washingtona da izdaleka usmjerava privremene vladare zemlje i izbjegava dublju američku vojnu ulogu.

Centralna obavještajna agencija i venezuelanska vlada nisu odgovorile na zahtjeve za komentar.

Na upit za komentar, visoki dužnosnik Trumpove administracije, koji je želio ostati anoniman, rekao je da američki predsjednik Donald Trump "nastavlja imati maksimalan utjecaj" na venezuelske čelnike i "očekuje da će se ta suradnja nastaviti".

CIA je prethodno procijenila da su dužnosnici odani Maduru, uključujući Rodriguez, bili u najboljem položaju za upravljanje zemljom nakon njegovog svrgavanja.

No, kritičari Trumpove strategije za Venezuelu izrazili su sumnje u mudrost zadržavanja Madurovih lojalista kao privremenih čelnika zemlje. Zabrinutost oko Rodriguez bila je prisutna i prije američke vojne operacije, rekla su dva izvora.

Za Venezuelu, američki zahtjev znači napuštanje najbližih saveznika izvan regije. Iran je pomogao Venezueli u popravku rafinerija nafte, dok je Kina uzela naftu kao otplatu duga. Rusija je isporučila oružje, uključujući rakete, venezuelskoj vojsci.

Trump je također naveo Kubu, koju predvode komunisti, kao još jednog američkog neprijatelja kojeg želi da Venezuela napusti. Havana je pružala sigurnosnu i obavještajnu podršku, a istovremeno je primala venezuelansku naftu po sniženoj cijeni.

Od Madurovog uklanjanja, Rodriguez, čije su duboke veze s naftnim sektorom ključne za održavanje stabilnosti zemlje, poduzela je korake kako bi ostala u milosti Washingtona, uključujući puštanje političkih zatvorenika i odobravanje prodaje 30 do 50 milijuna barela nafte Sjedinjenim Državama.

U govoru u nedjelju, Rodriguez je rekla da joj je "dosta" američke intervencije. Ipak, američki dužnosnici su s njom posljednjih dana vodili pozitivne razgovore, prema dva izvora.

Trumpova administracija ne vidi neposrednu alternativu suradnji s Rodriguez, s obzirom na to da ju je javno tako snažno podržala, rekla su dva izvora.

No američki dužnosnici razvijaju kontakte s visokim vojnim i sigurnosnim dužnosnicima u slučaju da odluče promijeniti svoj pristup, rekao je izvor upoznat s politikom Venezuele.

Machado se razmatra kao dugoročnije rješenje

Nedavna obavještajna izvješća također su otkrila da oporbena čelnica Maria Corina Machado trenutno nije u mogućnosti uspješno voditi zemlju, dijelom i zato što nema jake veze sa sigurnosnim službama zemlje ili naftnim sektorom, rekli su izvori.

Neki promatrači i njene pristaše ističu da je Machado pobijedla na izborima 2024. s velikom razlikom, iako je država podržala Madurovu pobjedu. Ona je i dalje popularna među Venezuelanima.

Trump je prošli tjedan novinarima rekao da želi da Machado bude "uključena" u vodstvo zemlje, bez davanja detalja.

Jedna osoba upoznata s razgovorima administracije s Machado rekla je da joj je Bijela kuća sklona i da se smatra dugoročnijom opcijom za vodeću poziciju u Venezueli.

Odvojeni izvor upoznat s politikom Venezuele sugerirao je da bi se za sada Machado mogla razmatrati za savjetodavnu ulogu, ali nije donesena čvrsta odluka. Predstavnici Machado nisu odgovorili na zahtjev za komentar.