Talijanski mediji tvrde: Papa Lav blokirao dolazak Macrona na audijenciju u Vatikan!

Vatikan je navodno povukao potez koji je iznenadio sve, papa je odlučio da francuski predsjednik Emmanuel Macron trenutačno nije dobrodošao na audijenciju. Tako barem piše talijanski list Il Tempo, koji se poziva na izvore bliske vrhu Svete Stolice.

Prema tim informacijama, višetjedne pripreme za Macronov prvi službeni posjet Vatikanu naglo su prekinute. I to ne birokratskom odlukom, već, kako se tvrdi, izravnim papinim nalogom. Uredima je navodno rečeno da zahtjev Elizejske palače jednostavno vrate.

Poruka iz Vatikana bila je jasna: u ovom trenutku nema ni privatnih ni državnih susreta s francuskim predsjednikom.

Iza zatvorenih vrata, tvrde izvori, gomilalo se nezadovoljstvo. Papa navodno s velikom zabrinutošću gleda na smjer kojim Francuska ide kada su u pitanju etička pitanja, posebno nakon što je Pariz usvojio zakone vezane uz eutanaziju. Upravo se ti potezi ističu kao jedan od ključnih razloga zahlađenja odnosa.

No to nije sve. U Vatikanu, prema istim izvorima, ne gledaju blagonaklono ni na Macronovu retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Navodni antiamerički ton francuske politike dodatno smeta papi, koji je američkog podrijetla.

Napetosti su se, pišu Talijani, dodatno pojačale i zbog kontroverzne odluke vezane uz parišku katedralu Notre-Dame. Macron je, u dogovoru s pariškim nadbiskupom Laurentom Ulrichom, podržao uklanjanje i izmjene povijesnih vitraja kako bi ih zamijenili suvremeni umjetnički radovi.

Ta je odluka izazvala val negodovanja u Francuskoj, od kulturnih institucija do katoličkih udruga, a navodno ni u Vatikanu nije prošla nezapaženo.