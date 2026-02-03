Tko je zadnja Epsteinova djevojka? Ostavio joj otok, vilu i bogatstvo od 600 milijuna

Klupko oko Jeffreyja Epsteina i dalje se odmotava. Novi dokumenti izlaze na vidjelo, ali jedna figura ostaje obavijena velom tajne - Karyna Shuliak (36), njegova posljednja službena djevojka. Žena koja je bila uz njega do kraja i kojoj je osuđeni pedofil samo dva dana prije smrti namijenio bogatstvo koje uključuje zloglasni privatni otok, luksuzne nekretnine diljem svijeta i desetke milijuna dolara u gotovini. Nedavno objavljeni sudski spisi bacaju novo svjetlo na Bjeloruskinju koja je godinama bila u središtu Epsteinova života, a opet je uspjela ostati gotovo potpuno nevidljiva javnosti. Karyna Shuliak rođena je u 1989. Bjelorusiji, a u Sjedinjene Američke Države stigla je 2009. godine kao 20-godišnjakinja. Ubrzo je ušla u Epsteinov kružok, i to nedugo nakon što je on odslužio prvu zatvorsku kaznu na Floridi. Njihova veza trajala je između osam i deset godina, a u međuvremenu je postala jedna od njegovih najbližih osoba od povjerenja. Epstein joj je, prema dostupnim informacijama, platio i skupi studij stomatologije na prestižnom Sveučilištu Columbia. Iako je kasnije registrirana kao stomatologinja na Floridi i u Kaliforniji, čini se da se tom profesijom nikad nije aktivno bavila.

Pokretanje videa... 01:23 Objavljeni dokumenti uključuju slike Billa Clintona, Micka Jaggera i Jeffreyja Epsteina | Video: 24sata/Reuters

Oni koji su ih poznavali opisuju je na potpuno suprotne načine. Jedni tvrde da je bila tiha i povučena, gotovo neprimjetna u društvu. Drugi, pak, navode da je među Epsteinovim suradnicima zaradila nadimak “Inspektorica” zbog navodne opsesivne ljubomore i sklonosti da neprestano provjerava s kime je Epstein u kontaktu i što radi.

Najveća nasljednica

Zanimljiv detalj iz njezina života jest i brak sklopljen 2013. godine s Jennifer Kalin, još jednom ženom povezanom s Epsteinom. Nagađa se da je riječ o “lažnom braku” koji je Shuliak poslužio isključivo za dobivanje američkog državljanstva. Znakovito, razvele su se u srpnju 2019., samo nekoliko tjedana prije Epsteinova uhićenja i smrti. Samo dva dana prije nego što je 10. kolovoza 2019. pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu, Jeffrey Epstein potpisao je oporuku. Dokumenti pokazuju da je bogatstvo, procijenjeno na stotine milijuna dolara, planirao podijeliti na najmanje 44 korisnika, no Karyna Shuliak bila je najveća nasljednica. Popis onoga što joj je namijenio doista je zapanjujući. Prema oporuci, Shuliak je trebala naslijediti 50 milijuna dolara u gotovini. No to je bio tek početak. Epstein joj je namijenio i spektakularan dijamantni prsten od gotovo 33 karata, optočen manjim dijamantima i usađen u platinu. U rukom pisanoj bilješci na margini dokumenta Epstein je naveo da je prsten darovan “u svrhu braka” (in contemplation of marriage), a to sugerira da ju je planirao oženiti. Osim novca i nakita, trebala je postati vlasnica čitavog njegova carstva nekretnina.

Posljednji razgovor

To uključuje njegov zloglasni privatni otok na Američkim Djevičanskim otocima, Little Saint James, poznat pod jezivim nadimkom “Otok pedofila”. Uz to, na popisu su se našli i njegova luksuzna višekatnica na Upper East Sideu u New Yorku, golemi ranč Zorro u Novom Meksiku te vrijedne nekretnine u Parizu i Palm Beachu na Floridi. Koliko je Karyna Shuliak bila važna u njegovu životu, potvrđuje i činjenica da je upravo ona bila posljednja osoba s kojom je razgovarao telefonom. Noć prije samoubojstva proveli su dvadeset minuta u razgovoru, čiji sadržaj vjerojatno nikad neće biti poznat javnosti. Unatoč grandioznim planovima iz oporuke, Shuliak na kraju nije dobila gotovo ništa od navedenog. Nakon Epsteinove smrti njegova cjelokupna imovina prebačena je u posebnu zakladu, The Epstein Victims’ Compensation Program, osnovanu s ciljem isplate odšteta njegovim brojnim žrtvama. Kroz taj program do danas je isplaćeno više od 120 milijuna dolara.

Zadnji put viđena 2024.

Preostali dio imovine, koji se procjenjuje na oko 127 milijuna dolara, i dalje je vezan u složenim sudskim procesima na Američkim Djevičanskim otocima. Ipak, nagađa se da je Shuliak, kao korisnica jednog od tajnih fondova koje je Epstein osnovao, uspjela zadržati dio bogatstva izvan dosega javnosti i sudova. Do danas se nije oglasila o svojoj dugogodišnjoj vezi, a posljednji put je viđena u javnosti u svibnju 2024. u New Yorku.

Jezivi otok koji su zvali ‘Otok pedofila’

Otok je bio u vlasništvu Jeffreya Epsteina od 1998. do njegove smrti 2019. godine. Tijekom Epsteinova vlasništva otok je dobio nadimke kao što su ‘Otok grijeha’ i ‘Otok pedofila’.