Splitski veterani pridružuju se pozivu Torcide na prosvjed. Božinović: 'Samo bez nasilja'

Koordinacija udruga ratnih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije, Koordinacija braniteljskih udruga grada Splita te stradalničke udruge iz Domovinskog rata uputile su otvoreno pismo državnom vrhu. Izrazili su nezadovoljstvo zbog, kako pišu, napuhavanja priče o navodnim napadima na srpsku manjinu, a smatraju da je to potpuno izvan konteksta stvarnog događaja.

- Posljednji događaji u Splitu poprimili su razmjere medijsko-političke histerije kakvu ne pamtimo još od vremena totalitarnog jednoumlja, kada se pokušavalo kriminalizirati sve što je bilo izraz hrvatskog domoljublja. Umjesto smirenog informiranja i uvažavanja činjenica, svjedočimo orkestriranom napuhavanju priče o navodnim „napadima na srpsku manjinu“, potpuno izvan konteksta stvarnog događaja - započeli su pismo.

Dodaju da je skupina mladića izrazila negodovanje zbog održavanja programa SKD upravo u mjesecu kad se prisjećamo žrtava Vukovara i Škabrnje.

- Petar Gojun, hrvatski branitelj i logoraš srpskih koncentracijskih logora, čovjek čiji brat ubijen u Vukovaru još nije pronađen, nalazi se u pritvoru. S njim i nekoliko građana, među kojima i djeca hrvatskih branitelja. Ljudi koji nikoga nisu napali pritvoreni su da bi se proizvela politička slika „srpske ugroženosti u Splitu - navode.

Dovode u pitanje to je li itko ispitao kako je događaj organiziran, a smatraju da ovo 'nije kulturna razmjena, već tehnologija političke manipulacije'.

- U Srbiji se, u danima Oluje i Dana hrvatske pobjede, ne usudi organizirati ništa, a u Hrvatskoj se u mjesecu Vukovara organiziraju manifestacije koje vrijeđaju osjećaje većinske zajednice. I to još financirano iz hrvatskih proračuna. Dodatno zabrinjava izjava predsjednika SKD Prosvjeta, Nikole Vukobratovića: „Srbi u Hrvatskoj nemaju obvezu pravdati sredstva koja dobivaju jer su to njihovi novci.“ Ako je to istina, riječ je o skandalu neviđenih razmjera. Proračunska sredstva su novac svih građana Republike Hrvatske. Nitko ne može biti iznad zakona niti iznad nadzora - pišu dalje u pismu.

Navode kako je dosta dvostrukih standarda, kriminalizacije branitelja i njihove djece, šutnje na velikosrpske narative i financiranja projekata koji narušavaju hrvatski identitet. Smatraju da incident u Splitu nije izraz mržnje, već 'refleks naroda izloženog godinama stalnih provokacija i nepravde'.

Udruge su iznijele i pet konkretnih zahtjeva. Traže trenutačno puštanje Petra Gojuna i ostalih pritvorenih osoba, potpunu i transparentnu istragu o organizaciji sporne manifestacije, prekid medijskih manipulacija, jasan stav državnog vrha protiv velikosrpske propagande te aktivnu zaštitu vrijednosti na kojima je nastala Republika Hrvatska.

- Imamo li mi, Hrvati, u vlastitoj zemlji - jednak status, jednaku zaštitu i jednako dostojanstvo kao pripadnici srpske nacionalne manjine? Ako je odgovor „da“, onda tražimo da se tako i postupa. U protivnom, šutnja vlasti postat će - odustajanje od Hrvatske. Na to ne pristajemo, kao ni na zanemarivanje vrijednosti na kojima je država stvarana. Za to niste dobili i nemate mandat branitelja, naroda ni Domovine. Kada nepravda postane zakon - otpor postaje dužnost. Za istinu. Za pravdu. Za Hrvatsku. Pridružujemo se pozivu Torcide. Hrvatski narode, vidimo se u subotu u 11 sati na Rivi - zaključuju pismo.

O svemu se oglasio i Davor Božinović.

- Demokracija znači i slobodu i pravo na slobodu izražavanja. Svatko tko smatra i tko želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može. Naravno, bitno je da se to odvija u skladu sa zakonom, da nema nasilja. Zapravo, kad govorimo o postupanju represivnog sustava, crvena linija je nasilje i ono je u bilo kojem obliku neprihvatljivo, rekao je.