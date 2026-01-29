Obavijesti

News

Komentari 4
RADO SRBIN IDE U VOJNIKE

Srbija vraća obvezni vojni rok. Vučić zabrinut: Oko nas se formiraju antisrpski savezi

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Srbija vraća obvezni vojni rok. Vučić zabrinut: Oko nas se formiraju antisrpski savezi
Foto: Ministarstvo odbrane i vojska Srbije

Obveza služenja vojnog roka u Srbiji ukinuta je krajem 2010. godine, a odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2011., kada se država opredijelila za dragovoljno služenje i profesionalnu vojsku

Admiral

Srbija u prosincu 2026. ili ožujku 2027. vraća obvezni vojni rok koji će trajati 75 dana. Zadnji put su Srbi obvezno išli u vojnike 2010. Konačna odluka o točnom datumu bit će donesena uskoro, a ovisi o brzini priprema potrebne infrastrukture, piše nova.rs

Vučić je novinarima pojasnio kako se još razmatra hoće li se s vojnim rokom službeno započeti u prosincu ili u ožujku 2027. godine. "Odluku ćemo donijeti u idućih mjesec ili dva te je uputiti u Skupštinu Srbije, a u rujnu ili listopadu započet će se s evidentiranjem vojnih obveznika", istaknuo je. Na pitanje zašto točan datum još nije određen, odgovorio je da sve ovisi o tijeku priprema.

Beograd: Putin po?asni gost na vojnoj paradi povodom 70. obljetnice oslobo?enja Beograda
Beograd: Putin po?asni gost na vojnoj paradi povodom 70. obljetnice oslobo?enja Beograda | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

 - Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu potpuno spremne - rekao je. Dodao je kako se moraju obnoviti regrutacijski centri te modernizirati i urediti ambulante i ostala infrastruktura.

 - Mladi trebaju steći odgovornost, ozbiljnost i odnos prema patriotizmu. To su važna pitanja jer želimo to spremno dočekati kako bi ti mladi ljudi vojsku proveli u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema patriotizmu - poručio je Vučić.

Obveza služenja vojnog roka u Srbiji ukinuta je krajem 2010. godine, a odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2011., kada se država opredijelila za dragovoljno služenje i profesionalnu vojsku. Vučić je suglasnost za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka od 75 dana potpisao 14. rujna 2024.

LJUBAVNI JADI I GEOPOLITIKA Vučić: Kad me ostavila djevojka, godinu dana sebi nisam mogao doći. Tako je i s Europom...
Vučić: Kad me ostavila djevojka, godinu dana sebi nisam mogao doći. Tako je i s Europom...

Današnja najava uslijedila je nakon analize stanja te operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu, održane u Domu Garde na Topčideru. Vučić je izjavio da je vrlo zadovoljan rezultatima Vojske Srbije te napomenuo da država za sustav obrane i sigurnosti izdvaja 2,65 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Na analizi je, uz vojni vrh, izražena i zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju za koje je Vučić rekao da su usmjereni protiv Srbije, no nije precizirao o kome se radi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju
Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!
OPET AZIJA

Pojavio se smrtonosan virus. Aerodromi vraćaju COVID mjere!

Nipah je zoonotska bolest koja se na ljude uglavnom prenosi sa zaraženih svinja i šišmiša, ali se može širiti i bliskim kontaktom s osobe na osobu. U Zapadnom Bengalu identificirano je ukupno 196 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim pacijentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026