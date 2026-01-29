Srbija vraća obvezni vojni rok. Vučić zabrinut: Oko nas se formiraju antisrpski savezi

Srbija u prosincu 2026. ili ožujku 2027. vraća obvezni vojni rok koji će trajati 75 dana. Zadnji put su Srbi obvezno išli u vojnike 2010. Konačna odluka o točnom datumu bit će donesena uskoro, a ovisi o brzini priprema potrebne infrastrukture, piše nova.rs.

Vučić je novinarima pojasnio kako se još razmatra hoće li se s vojnim rokom službeno započeti u prosincu ili u ožujku 2027. godine. "Odluku ćemo donijeti u idućih mjesec ili dva te je uputiti u Skupštinu Srbije, a u rujnu ili listopadu započet će se s evidentiranjem vojnih obveznika", istaknuo je. Na pitanje zašto točan datum još nije određen, odgovorio je da sve ovisi o tijeku priprema.

Beograd: Putin po?asni gost na vojnoj paradi povodom 70. obljetnice oslobo?enja Beograda | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

- Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu potpuno spremne - rekao je. Dodao je kako se moraju obnoviti regrutacijski centri te modernizirati i urediti ambulante i ostala infrastruktura.

- Mladi trebaju steći odgovornost, ozbiljnost i odnos prema patriotizmu. To su važna pitanja jer želimo to spremno dočekati kako bi ti mladi ljudi vojsku proveli u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema patriotizmu - poručio je Vučić.

Obveza služenja vojnog roka u Srbiji ukinuta je krajem 2010. godine, a odluka je stupila na snagu 1. siječnja 2011., kada se država opredijelila za dragovoljno služenje i profesionalnu vojsku. Vučić je suglasnost za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka od 75 dana potpisao 14. rujna 2024.

Današnja najava uslijedila je nakon analize stanja te operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu, održane u Domu Garde na Topčideru. Vučić je izjavio da je vrlo zadovoljan rezultatima Vojske Srbije te napomenuo da država za sustav obrane i sigurnosti izdvaja 2,65 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Na analizi je, uz vojni vrh, izražena i zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju za koje je Vučić rekao da su usmjereni protiv Srbije, no nije precizirao o kome se radi.