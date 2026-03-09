Srbija zabranila izvoz nafte i goriva zbog krize na tržištu

Vlada Srbije u ponedjeljak je, reagirajući na globalne poremećaje u opskrbi naftom izazvane ratom na Bliskom istoku, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata za pogon motora, a ta mjera važit će do 19. ožujka, priopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Odluka je privremena i donijeta je na jutarnjoj izvanrednoj sjednici, a odnosi se na zabranu izvoza dizela, benzina i sirove nafte do 19. ožujka, nakon čega će se "donositi dalje odluke".

"Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena uslijed globalnog poremećaja na svjetskom tržištu", rekla je u priopćenju resorna ministrica Dubravka Đedović Handanović.

Ona je ustvrdila da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate "jeftinije u odnosu na njihovu realnu cijenu na burzi", te da "država čini sve kako bi zaštititi građane i gospodarstvo".

Cijene goriva u Srbiji su trenutačno 1,53 eura za litru benzina te 1,69 za litru dizela i među najvišim su u regiji, uključujući i susjedne države članice Europske unije - Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku.

Visoke cijene goriva u Srbiji posljedica su visokih trošarina.