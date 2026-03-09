Obavijesti

News

Komentari 0
PRIVREMENA MJERA

Srbija zabranila izvoz nafte i goriva zbog krize na tržištu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija zabranila izvoz nafte i goriva zbog krize na tržištu
Foto: Sergei Karpukhin

Vlada je donijela hitnu mjeru kako bi spriječila nestašice i rast cijena nakon poremećaja izazvanih ratom na Bliskom istoku

Admiral

Vlada Srbije u ponedjeljak je, reagirajući na globalne poremećaje u opskrbi naftom izazvane ratom na Bliskom istoku, zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata za pogon motora, a ta mjera važit će do 19. ožujka, priopćilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Odluka je privremena i donijeta je na jutarnjoj izvanrednoj sjednici, a odnosi se na zabranu izvoza dizela, benzina i sirove nafte do 19. ožujka, nakon čega će se "donositi dalje odluke". 

"Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cijena uslijed globalnog poremećaja na svjetskom tržištu", rekla je u priopćenju resorna ministrica Dubravka Đedović Handanović.

'OVO JE TEK POČETAK' Vučić: 'Iranci su hrabri ljudi. Srbija će ostati vojno neutralna'
Vučić: 'Iranci su hrabri ljudi. Srbija će ostati vojno neutralna'

Ona je ustvrdila da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate "jeftinije u odnosu na njihovu realnu cijenu na burzi", te da "država čini sve kako bi zaštititi građane i gospodarstvo".

Cijene goriva u Srbiji su trenutačno 1,53 eura za litru benzina te 1,69 za litru dizela i među najvišim su u regiji, uključujući i susjedne države članice Europske unije - Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku.

GAĐAJU VOJNE CILJEVE Analitičar o napadu na Iran: 'Tu nije cilj osvojiti Iran, sjetite se samo napada na Srbiju...'
Analitičar o napadu na Iran: 'Tu nije cilj osvojiti Iran, sjetite se samo napada na Srbiju...'

Visoke cijene goriva u Srbiji posljedica su visokih trošarina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'
KAOS NA BLISKOM ISTOKU

Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'

Život teče uobičajeno. Trgovine su otvorene, ljudi idu na posao. Navečer izlaze u grad, a gužvi na benzinskim postajama nema, kaže nam Ivan Đogić
VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Gori glavna rafinerija u Bahreinu, cijena nafte drastično skočila. Eksplozije u Dubaiju...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026