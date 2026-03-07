Vučić: 'Iranci su hrabri ljudi. Srbija će ostati vojno neutralna'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Beograd u idućem desetljeću neće mijenjati svoju politiku vojne neutralnosti. Govoreći na predstavljanju nacionalne razvojne strategije 'Srbija 2030' u Beogradu, naglasio je da je ključni zadatak države očuvati mir, stabilnost i neovisnost, ali i nastaviti jačati vojsku te održavati odnose i s Istokom i sa Zapadom. - Srbija će čuvati svoju poziciju vojne neutralnosti, nije je mijenjala pod velikim pritiscima, neće je mijenjati ni u narednih deset godina - rekao je Vučić.

Istodobno je upozorio da svijet ulazi u razdoblje velikih geopolitičkih promjena i mogućih sukoba koji bi mogli potrajati.

Govoreći o globalnim odnosima, ocijenio je da rat između Rusije i Ukrajine neće uskoro završiti te da bi se međunarodne napetosti mogle dodatno širiti.

- Živimo u vrijeme početka velikih sukoba. Ovo je početak sukoba. Doći će do pauze u tome, Amerikanci će uništiti svu vojnu infrastrukturu, arhitekturu Irana. Iranci su hrabri ljudi, borit će se, čuvajući svoj teritorijalni integritet, trajat će ti problemi. Ali, u jednom trenutku, jasno je čija je sila dominantna i morat će se doći do nekakvog primirja i uvjetnog mira - rekao je.

Prema njegovim riječima, napetosti neće ostati ograničene samo na Bliski istok. Upozorio je da bi se sukobi mogli proširiti i na druge dijelove svijeta te da će velike sile pojačavati pritiske.

- Sve su veći pritisci kako da se okonča rat Rusije i Ukrajine, a neće se skoro okončati. Nastavit će se tu i rađat će se novi i još teži sukobi - rekao je Vučić, dodajući da bi u budućnosti moglo doći do sukoba s velikim brojem žrtava.

Govoreći o prioritetima Srbije, istaknuo je da država mora izbjeći sukobe u regiji i reagirati promišljeno na političke napetosti.

- Najvažniji cilj za našu zemlju u narednom razdoblju, u narednih devet, deset godina je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji - rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija mora pokazati stratešku mudrost i izdržati pritiske, kako bi zaštitila stanovništvo i stvorila uvjete za demografski oporavak zemlje.

Predsjednik Srbije naglasio je i potrebu daljnjeg jačanja vojske te održavanja odnosa s različitim međunarodnim partnerima.

- Moramo osnažiti našu vojsku, uvijek smo imali dobre odnose s Rusijom, imamo sve bolje s Kinom. Moramo graditi i strateški i taktički dobre odnose i s NATO zemljama - rekao je.

Dodao je da je izgradnja povjerenja s međunarodnim partnerima ključna za stabilnost države te da će Srbija nastaviti reformski proces na europskom putu, uz napomenu da je važno da zemlja bude dio Europske unije "barem u manjem obimu".

Osvrnuo se i na pitanje Kosova, naglasivši da Srbija želi rješenje kroz dijalog.

- Mi ne želimo sukobe, nego razgovore - zaključio je Vučić.