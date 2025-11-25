Obavijesti

POTPORA UKRAJINI

Starmer i Zelenski razgovarali uoči sastanka 'koalicije voljnih': Napadi u Ukrajini ne prestaju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Alina Smutko

Britanski premijer i ukrajinski predsjednik razgovarali su uoči sastanka “koalicije voljnih”, dok obje strane trpe nove napade i nastavljaju pregovore o mogućem mirovnom planu.

Britanski premijer Keir Starmer i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarali su u utorak uoči sastanka "koalicije voljnih" zemalja.

Starmer će biti domaćin zemljama koje su spremne ponuditi potporu Ukrajini dok se nastavljaju napori za pronalazak mirovnog sporazuma koji bi trebao omogućiti završetak rata s Rusijom. Bombardiranje Ukrajine nastavilo se i tijekom noći, a napadi su rezultirali pogibijom najmanje šest ljudi. U dijelovima glavnoga ukrajinskog grada Kijeva nestalo je vode i električne energije. 

I ukrajinske su snage izvele napad dronom na rusku Rostovsku regiju, pri čemu su navodno ubijene tri osobe, a ranjeno ih je osam.

Napadi su uslijedili nakon razgovora američkih i ukrajinskih predstavnika tijekom vikenda u Ženevi, koji su raspravljali o mirovnom planu. Predložila ga je administracija Donalda Trumpa nakon razgovora s Rusijom. Ukrajina i njezini europski saveznici usprotivili su se planu od 28 točaka koji sadrži znatne ustupke Moskvi.

Zelenskij je rekao da je u utorak održao "dobar i vrlo produktivan" razgovor sa Starmerom. "Zahvalio sam premijeru na sućuti koju je izrazio ukrajinskom narodu", kazao je. 

"Sinoć je Rusija pokrenula još jedan napad u trenutku kada Ukrajina, zajedno s Amerikom, Europom i mnogim drugima iz cijelog svijeta, praktički danonoćno radi da bi zaustavila krvoproliće. Nakon sastanaka u Ženevi vidimo brojne perspektive koje bi put do mira mogle učiniti realnim. Rezultati su solidni, no pred nama je još puno posla. Danas će se održati sastanak koalicije voljnih. Koordinirali smo stajališta i prioritetna pitanja za raspravu, kao i neke od sljedećih koraka i kontakata", rekao je ukrajinski predsjednik. 

U međuvremenu se američki ministar vojske Dan Driscoll u utorak u Abu Dhabiju sastao na nekoliko sati s ruskim dužnosnicima te s njima raspravljao o najnovijim događajima nakon razgovora s Ukrajinom u Ženevi.

Očekuje se da će Zelenskij otputovati u Washington prije kraja studenog "da bi dovršio finalne korake i postigao dogovor s predsjednikom Trumpom", rekao je visoki ukrajinski dužnosnik Rustem Umerov.

Rusija usmjerava mnogo resursa na destabilizaciju Ukrajine iznutra – od klasičnog špijuniranja i prikupljanja podataka, preko kibernetičkih napada i propagande, do regrutiranja lokalnih doušnika među najsiromašnijima i najranjivijima.
Washington je poslao svoj plan s 28 točaka Kijevu prošlog tjedna, plan i nije baš oduševio Ukrajinu, a ni njezine europske saveznike, ali nakon sastanaka u Ženevi originalni plan dosta je dorađen...
Kremlj je u ponedjeljak objavio da europski protuprijedlog američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka nije konstruktivan i da jednostavno ne funkcionira za Moskvu

