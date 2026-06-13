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VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Stiže nova promjena vremena. Oglasili upozorenja za sjever i istok Hrvatske zbog grmljavine!

Piše 24sata,
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Stiže nova promjena vremena. Oglasili upozorenja za sjever i istok Hrvatske zbog grmljavine!
Foto: Josip Regovic/PIXSELL, DHMZ, Canva

Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja.Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, upozoravaju iz DHMZ-a...

Stanovnici Hrvatske u subotu su mogli uživati u sunčanom vremenu, temperature su se penjale do 30 stupnjeva Celzijevih, ali nedjelja donosi novu promjenu vremena...

- Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša uglavnom između 26 i 30 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 14. lipnja.

Foto: DHMZ

Za zagrebačku regiju na snazi je narančasti upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

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- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Upozorenje se osobito odnosi na Hrvatsko Zagorje, Međimurje i Podravinu. 

Foto: DHMZ

Za osječku regiju na snazi je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, žuto zbog vjetra.

Narančasto upozorenje, navode iz DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno.

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A evo kakvo nas vrijeme čeka početkom idućeg tjedna.

Foto: DHMZ

- U unutrašnjosti u ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno mjestimice i povremeno s kišom ili pljuskovima. Zatim u utorak djelomice, a u srijedu i pretežno sunčano. Vjetar uglavnom slab, a u ponedjeljak još ponegdje umjeren sjeveroistočni. Početkom tjedna razmjerno svježe, a zatim prema sredini tjedna osjetan porast maksimalne temperature zraka. Na Jadranu većinom sunčano, osim u ponedjeljak kada je na sjevernom dijelu moguć pokoji pljusak. U ponedjeljak će puhati umjereno jugo, a u utorak će zapuhati bura pa sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene - stoji u prognozi DHMZ-a.

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