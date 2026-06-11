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RAZORNE POSLJEDICE NEVREMENA

VIDEO Pustoš u Sloveniji nakon nevremena: 'Sudnji dan, sve je srušeno. Nikad nije bilo ovako'

Piše Iva Tomas,
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VIDEO Pustoš u Sloveniji nakon nevremena: 'Sudnji dan, sve je srušeno. Nikad nije bilo ovako'
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Foto: Facebook

Danas će u početku biti prilično oblačno s nekoliko manjih pljuskova. Sredinom dana i poslijepodne djelomično će se razvedriti od zapada

Jako nevrijeme u Sloveniji je u srijedu navečer ostavilo pravu pustoš na nekim mjestima. Najgore je bilo posebno u Gorenjskoj i Spodnjem Podravju, sjevernom dijelu zemlje. Snažan vjetar lomio je drveće i rušio električne stupove, ogolio krovove, a oborinska voda poplavila je podrume. Više od 2200 korisnika je bez struje na području Elektro Ljubljane. Ogromne štete bit će i u poljoprivredi, piše 24ur.

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FOTO Nevrijeme protutnjalo Novom Gradiškom: Vjetar čupao stabla i krovove sa zgrada
Foto: Janez Cigler Kralj/X

Zbog jačih oluja s obilnom kišom i udarima vjetra, prema dosad prikupljenim podacima, u regionalnim centrima za obavještavanje zabilježeno je više od 400 događaja, objavio je informacijski centar Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje. Najviše posla vatrogasci su imali na području regionalnog centra Ljubljane, gdje je zabilježeno 152 događaja, Kranja (102) i Celja (39). Na mjesto događaja izašla je 161 vatrogasna postrojba, od kojih je sedam profesionalnih. Više od 150 zgrada je teško oštećeno. Trenutno se na terenu u pogođenim područjima nalazi više od 165 vatrogasnih ekipa u više od 50 općina, rekao je Leon Behin, ravnatelj Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje.

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Nevremenom su najviše pogođene općine Komenda i Cerklje na Gorenjskem gdje je oštećeno više od 130 objekata. Fotografije potpuno devastiranog Klanca pri Komendi objavio je i ministar poljoprivrede Janez Cigler Kralj.

Foto: Meteoinfo Slovenija

Načelnik Komende Jurij Kern rekao je da još nema informacija o ozlijeđenima ili žrtvama, ali da su u štalama nastradale brojne životinje, posebno perad. Klanec pri Komendi potpuno je devastiran, ispričala je mještanka Maja.

- Pola sela tamo je uništeno, doslovno. Nikad nisam vidjela ništa slično, rekla je. Nije mogla doći do očeve kuće, pa je parkirala automobil nekoliko stotina metara dalje.

- Apokalipsa, sudnji dan. U 60 godina koliko je moj otac živ, nikad nije bilo ovako. Nitko od mještana ne pamti ništa slično, dodala je.

Kako otkriva karta Elektro Ljubljana, u 6 sati ujutro još je 1561 korisnik bio bez struje, a oko 9 sati više od 2200 korisnika. Opskrba je prekinuta u srijedu oko 20:30 sati kada je fronta stigla do tog područja. Snažna oluja s obilnom kišom, udarima vjetra i lokalnom tučom navečer se premjestila na sjeveroistok Slovenije, stigavši ​​do Prlekije i putujući preko južnog dijela Prekmurja. Nekoliko intervencija provedeno je i u Koruškoj i Štajerskoj.

Kako javlja Prometno-informacijski centar, cesta Podlehnik–Rogatec u Žetalama je zatvorena zbog posljedica nevremena.

Do sada je zabilježeno 45 intervencija, uključujući vatrogasce koji su morali intervenirati na oko 15 izloženih krovova na stambenim zgradama. Među onima koji su pretrpjeli veliku štetu bio je i Infrastrukturni centar Ptuj, koji upravlja središnjim slovenskim centrom za sjeme pod pokroviteljstvom Poljoprivrednog instituta Slovenije. Kako je za STA rekao Blaž Germšek, voditelj odjela za infrastrukturu, istraživanje i prijenos znanja u Poljoprivrednom institutu, tuča je uništila veliki dio sjemenskog uroda slovenskih autohtonih sorti povrća i usjeva.

Foto: Uprava za zaštitu i spašavanje

- Najviše je stradao češnjak koji smo trebali početi brati za tri ili četiri tjedna, ali sada ne znamo koliko ćemo sjemena i kakve kvalitete moći proizvesti. Već nekoliko godina upozoravamo državu da nam hitno trebaju dodatne mreže. I ovaj put se pokazalo da je tamo gdje smo ih imali na raspolaganju, urod ostao netaknut, upozorio je Germšek.

U celjskoj regiji vatrogasci su također imali puno posla s uklanjanjem srušenih stabala.

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- Pokazalo se da ima dosta stabala, uključujući i prilično veliku smreku. Stabla su pala preko cestovne infrastrukture i oštetila ili prekinula električne instalacije javne rasvjete“, rekli su vatrogasci iz vatrogasne postrojbe Škofja vas, koji su, zajedno uz pomoć dežurnog električara, šumarskih strojeva te Profesionalne vatrogasne postrojbe Celje i vatrogasne postrojbe Lokrovec-Dobrova, uklonili stabla i očistili kolnik.

Danas će u početku biti prilično oblačno s nekoliko manjih pljuskova. Sredinom dana i poslijepodne djelomično će se razvedriti od zapada. Prema večeri u sjevernim krajevima može se razviti pljusak ili oluja. U Primorskoj će puhati slaba bura, a ponegdje u unutrašnjosti jugoistočni vjetar. Najviše dnevne temperature bit će od 17 do 22, u Goriškoj i slovenskoj Istri do 25 Celzijevih stupnjeva, navodi Ars.

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