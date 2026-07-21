Stiže snažno nevrijeme, tuča i bujične poplave: DHMZ upalio narančasti alarm za više regija

Hladan i nestabilan zrak koji sa sjevera prodire prema Hrvatskoj danas će zahvatiti srednji i dio južnog Jadrana, gdje su mogući jaki grmljavinski pljuskovi, obilna kiša, tuča i olujni udari vjetra. DHMZ je za riječku, splitsku i dubrovačku regiju izdao narančasto upozorenje, a zbog bure su već uvedena ograničenja u prometu.

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Ciklona nad istočnom Europom sporo se premješta prema istoku te na svojoj stražnjoj, zapadnoj strani povlači hladan i nestabilan zrak nad srednju i zapadnu Europu. Topao afrički zrak nad Sredozemljem sprječava prodor hladnijeg zraka prema jugu, zbog čega se područje sukoba zračnih masa nalazi južno od Alpa i proteže se u smjeru istok – zapad, piše Bojan Lipovšćak za N1.

Hladna zračna masa sjeverno od Alpa prelijeva se preko planinskog lanca ili ga zaobilazi te u valovima nestabilnog zraka prodire nad Hrvatsku. Posljedica su promjenjivo vrijeme, snažan razvoj konvektivne naoblake, udari vjetra i mjestimični pljuskovi.

Nestabilan i hladniji zrak sporo se premješta prema jugu, pa će tijekom utorka zahvatiti srednji i dio južnog Jadrana.

Moguće poplave i olujni udari vjetra

Bit će djelomice sunčano uz jak razvoj dnevne naoblake. Na srednjem i južnom Jadranu velika je vjerojatnost za snažne grmljavinske pljuskove praćene obilnom oborinom tropskih karakteristika, odnosno velikom količinom kiše u kratkom vremenu.

Zbog toga su moguće lokalne urbane i bujične poplave, a uz nevere mjestimice mogu iznenadno zapuhati jaki i olujni udari vjetra.

U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac, na sjevernom Jadranu i u podvelebitskom primorju jaka bura, dok se na ostatku Jadrana očekuju maestral i jak lebić.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti bit će oko 25 Celzijevih stupnjeva, na sjevernom Jadranu oko 28, a na srednjem i južnom Jadranu oko 33 stupnja.

Bura će se u srijedu proširiti duž obale

U srijedu će biti promjenjivo oblačno uz jak razvoj dnevne naoblake. Ujutro je u planinskim krajevima unutrašnjosti mjestimice moguća magla, dok se poslijepodne, osobito na Jadranu i u zaobalju, očekuju grmljavinski pljuskovi.

Jaka, mjestimice olujna bura širit će se sa sjevernog prema srednjem i južnom dijelu obale. DHMZ je zbog vjetra izdao žuto upozorenje, a mogući su udari od 45 do 85 kilometara na sat.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 15 do 18 stupnjeva, u planinskim krajevima oko 11, a na Jadranu od 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti dosezat će oko 25, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

Unatoč buri, temperatura mora i dalje je visoka te se kreće između 25 i 27 stupnjeva.

Narančasti alarmi za riječku, splitsku i dubrovačku regiju

Državni hidrometeorološki zavod za utorak je izdao narančasto upozorenje za riječku, splitsku i dubrovačku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Ujutro i prijepodne mogući su lokalno izraženiji pljuskovi, dok se od sredine dana očekuju nevere s udarima vjetra jačima od 65 kilometara na sat. Vjerojatnost grmljavine veća je od 80 posto.

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava da jača grmljavinska nevremena mogu prouzročiti „veliku materijalnu štetu, oštetiti stabla i objekte te izazvati lokalne bujične poplave, olujne udare vjetra i tuču“.

Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom te poteškoće u prometu.

Za dijelove Dalmacije na snazi je i narančasto upozorenje zbog jakog vjetra. Očekuje se mjestimice jaka bura, a na otvorenom moru vrlo jak sjeverozapadnjak s udarima od 65 do čak 100 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

DHMZ upozorava na opasne uvjete na moru i visoke valove. Plovidba će biti otežana, a upravljanje plovilima zahtijevat će veliko iskustvo i odgovarajuću opremu. Putnicima se savjetuje da prate informacije o prometu jer postoji velika vjerojatnost da pojedini katamarani i trajekti neće ploviti.

Žuto upozorenje zbog lokalno izraženih pljuskova i grmljavine izdano je za karlovačku, gospićku i kninsku regiju, gdje je vjerojatnost grmljavine veća od 70 posto.

HAK upozorava na mokre i skliske kolnike

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a u priobalju puše bura, priopćio je Hrvatski autoklub.

Zbog vjetra između Bakra i Senja na Jadranskoj magistrali zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun, dok ostale linije plove redovito.

Zbog jakih pljuskova s grmljavinom u većem dijelu zemlje vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima. Zbog snažnih udara bure na cestama u sjevernoj Dalmaciji moguća su dodatna ograničenja i zabrane za pojedine skupine vozila.

U jutarnjim i poslijepodnevnim satima usporen promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, dok će tijekom cijelog dana biti pojačan promet na prometnicama između obale i unutrašnjosti u oba smjera.

Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 kod čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba, na A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, na A1 između čvora Bosiljevo II i naplate Lučko, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na državnoj cesti DC1 kod Otrića.

Duža čekanja moguća su i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.