Stižu nova pravila za putnike u zračnom prometu, Brnjac: 'Ljudi će lakše ostvariti svoja prava...'

Europski parlament usvojio je nova pravila o pravima putnika u zračnom prometu koja donose lakše ostvarivanje naknade zbog kašnjenja ili otkazivanja letova, veću zaštitu obitelji te veću transparentnost cijena aviokarata. Među pregovaračima koji su sudjelovali u postizanju dogovora bila je i hrvatska eurozastupnica Nikolina Brnjac, koja ističe da je riječ o najvećim izmjenama nakon više od desetljeća.

- Nakon 13 godina uspjeli smo napraviti dogovor između Parlamenta, Komisije i država članica EU o pravima putnika u zračnom prijevozu. Dugo se na tome radilo, ja sam radila u sklopu Odbora za promet i turizam te u sklopu Odbora za mirenje s obzirom na to da se nije mogao postići nikakav dogovor. Pregovori su bili teški, ali to su pregovori koji su vrlo značajni za putnike u zračnom prijevozu za zaštitu i jačanje njihovih prava - rekla je Brnjac.

Istaknula je kako će putnici ubuduće puno lakše ostvarivati svoja prava u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta.

- Ono što je najvažnije uspjeli smo ispregovarati da kada imate kašnjenje aviona da imate pravo na naknadu, sigurna sam da puno građana nije ni upoznato s time, a sada će avio kompanije morati vas obavijestiti i koja su vaša prava te kako tražiti naknadu. To se prije moralo tražiti na stranicama i bilo je teško pronaći - pojasnila je.

Piće svaka dva sata, obrok nakon tri sata...

Dodala je da su u pregovorima uspjeli osigurati i nova prava za obitelji, trudnice i osobe smanjene pokretljivosti.

- Ispregovarali smo da djeca koja su mlađa od 14 godina sjede do roditelja, i ranije se to moglo ali se moralo platiti, sada nema naknade. To vrijedi i za trudnice te osobe smanjene pokretljivosti, bez dodatne naknade. Novost je i da u cijeni karte mora jasno pisati što je uključeno i kolika je cijena karta. U cijenu će biti uključena i ručna prtljaga, a ako pak netko ne želi nositi ručnu prtljagu cijena će biti niža - rekla je Brnjac.

Naglasila je kako su pojedini pregovarači tražili da se pravo na odštetu priznaje tek nakon šest sati kašnjenja, no taj prijedlog nije prošao. Također, zračni prijevoznici dužni su pružiti pomoć putnicima koji su primorani čekati, što uključuje osvježavajuća pića svaka dva sata čekanja, obrok nakon tri sata te, kod duljeg kašnjenja, smještaj od maksimalno tri noći ako je poremećaj u putovanju izvan kontrole zračnih prijevoznika.

- Ljudi danas putuju na posao, školu, studij, liječniku, mi ne govorimo o izgubljenom vremenu nego o izgubljenim prilikama zato je važno zaštiti putnike u zračnom prometu, čak su neki inzistirati da vremenski dio kašnjenja bude šest sati, ali nismo popuštali, rekli smo da je tri sata granica nakon čega moraju obavijestiti o svemu putnika. Imaju rok od četiri dana poslati obavijest o svemu, a nakon što im dostavite popunjenu dokumentaciju u roku od 30 dana moraju isplatiti odštetu ili napisati razlog zašto se odbija zahtjev - istaknula je.

'Nema razloga za dizanje cijena...'

Na pitanje hoće li nova pravila dovesti do poskupljenja aviokarata, posebno kod niskotarifnih prijevoznika, Brnjac smatra da za to nema razloga.

- Nema razloga za dizanje cijena, oni moraju samo jasno napisati kolika je cijena zajedno za ručnom prtljagom da se cijene lakše mogu uspoređivati i sa drugom avio kompanijom - poručila je.

Nova pravila potvrđena su u Europskom parlamentu s 646 glasova za, 12 protiv i tri suzdržana. Putnici će i dalje imati pravo na odštetu za kašnjenja dulja od tri sata, otkazivanje leta unutar 14 dana prije polaska ili uskraćivanje ukrcaja.

Iznosi naknade ostaju nepromijenjeni – 250 eura za letove do 1500 kilometara, 400 eura za letove unutar Europske unije dulje od 1500 kilometara i druge letove između 1500 i 3500 kilometara, dok za najdulje letove putnici mogu ostvariti naknadu od 600 eura.

Osim toga, putnici će moći iskoristiti povratni let čak i ako nisu iskoristili odlazni, bez dodatnih troškova. U cijenu karte bit će uključena mala ručna prtljaga, a zračni prijevoznici morat će jasno prikazivati što je uključeno u cijenu karte. Putnici više neće plaćati ispravak pogrešno upisanog imena ni prezimena, a ukrcajne propusnice morat će biti dostupne u digitalnom obliku bez obveze otvaranja korisničkog računa ili instaliranja posebne aplikacije.

Nakon što sporazum potvrdi i Vijeće Europske unije, nova pravila stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU, a države članice i zračni prijevoznici imat će godinu dana za njihovu provedbu.