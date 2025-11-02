Obavijesti

News

Komentari 1
STRUČNJACI ZABRINUTI

Stižu nova pravila za vozače! Vozačke dozvole moći će imati i 17-godišnjaci, ali postoji kvaka

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Stara i nova vozačka dozvola | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Za četiri godine, koliki je rok za primjenu novih pravila, izdavat će se i digitalna vozačka dozvola koju ćemo imati na mobitelu

Europski parlament odlučio je revidirati pravila o vozačkim dozvolama. Tako će za neiskusne vozače vrijediti stroža pravila i sankcije za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva. No vozačku dozvolu za automobil moći će dobiti 17-godišnjaci, ali će do 18. godine morati voziti u pratnji iskusnog vozača. Rok za primjenu novih pravila je četiri godine - piše HRT.

Ta je vijest iznenadila instruktora Mišu, a iskustvo mu govori da će to biti velika promjena - ali pita se hoće li biti i dobra.

- Ogromna je razlika dijete sa 17 i 18 godina, to su već mladi ljudi. S 18 godina je veća odgovornost a sam postupak polaganja vozačkog ispita i sama vožnja u konačnici je nešto što doista zahtijeva malo veću odgovornost, smatra Mišo Đivić, instruktor vožnje.

S tim se ne slaže polaznik autoškole Bojan, a smatra da godine nisu problem.

- Stres je dobar ako ga se zna dobro iskoristiti tako da što se prije nauče ljudi to je bolje. Mislim da u Americi se može već sa 16 godina voziti tako da mislim da je to u redu, razlika između 17 i 18 nije prevelika, kazao je Bojan.

Domaću struku zabrinjava dio u kojem se navodi da će 17-godišnji vozači moći upravljati vozilom jedino u prisutnosti iskusnijeg vozača, a pritom nije definirano tko to može biti, upozoravaju stručnjaci. Nova pravila donose promjene za mlade vozače

- Ima jedan problem, to nije precizirano jasno da su to roditelji mi bismo to pozdravili i rekli odlično, roditelji će sa svojom djecom sjediti u njihovom automobilu i to će dati jedan dodatni moment poboljšanja sigurnost nažalost nije određeno koja je to osoba, određeno je da ta osoba mora imati određeno iskustvo, mora proći određenu edukaciju, naveo je Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog tajnika HAK-a.

Spušta se i dobna granica za izdavanje vozačke dozvole za C i D kategoriju, no tu je Hrvatska ispred gotovo svih članica. Kod nas se vožnja kamiona već polaže s 18 godina, a autobusa s 21.

- U Europi nedostaje jako puno profesionalnih vozača i vjerojatno se iz tog razloga ide na to smanjenje, ali što se tiče nas, kod nas veće, sada je propisano da oni koji posjeduju početnu kvalifikacije mogu polagati "C" kategoriju s 18 a "D" s 21. To su oni koji će biti profesionalno u prometu, tako da ni tu ne vidim neku preveliku promjenu, izjavio je Damir Novak, prometni stručnjak.

Jedna promjena ipak će biti korisna. Za četiri godine, koliki je rok za primjenu novih pravila, izdavat će se i digitalna vozačka dozvola koju ćemo imati na mobitelu.

OSTALO

