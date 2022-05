Što su hipersonične rakete za koje Ukrajinci tvrde da ih Rusi ispaljuju: Udaraju kao meteor

Dan nakon velikih vojnih parada za proslavu Dana pobjede, Rusi su na Odesu ispalili značajan broj projektila među kojima su bile i hipersonične rakete, tvrde Ukrajinci.

Ukrajinska vojska izvjestila je kako su Rusi na Odesu ispalili sedam raketa i pogodili trgovački centar i skladište. Jedna osoba je poginula, a još petero ljudi je ranjeno.

Ukrajinci također tvrde kako su Rusi ispalili tri hipersonična projektila. Ukrajinski Centar za obrambene strategije tvrdi kako je riječ o raketama Kinžal, poznatijima i pod nazivom ''Bodež'', prenosi CTV News.

Takve rakete mogu letjeti brzinama i do pet puta većim od brzine svjetlosti te ima raspon do 2000 kilometara. To omogućuje ruskim avionima da rakete ispaljuju sa svog teritorija te ne riskiraju izlaganje neprijateljskoj vatri.

Zapadni analitičari upozoravaju kako Rusi pokušavaju što brže proizvesti što više takvih raketa, ali zbog te brzine izrade rakete nisu dovoljno precizne pa bi njihovo korištenje moglo uzrokovati značajne civilne žrtve i kolateralne štete.

Što su hipersonični projektili?

Rusija je ponosna na svoje napredno oružje, a predsjednik Vladimir Putin je u prosincu rekao da je Rusija svjetski lider u hipersoničnim projektilima, čija brzina, manevriranje i visina otežavaju praćenje i presretanje.

Rakete su dio serije oružja predstavljenog 2018. godine.

Rusija je prvi put upotrijebila hipersonični projektil tijekom svoje vojne kampanje u Siriji 2016. godine. Putin je raketu ''Kinžal'' nazvao "idealnim oružjem" koje leti 10 puta brže od zvuka i može svladati sustave protuzračne obrane.

- Oni imaju dva operativna sustava hipersoničnog oružja, Avangard i Kinžal. Naravno, rade i na novima koji su u više-manje u eksperimentalnoj fazi. Radi se o oružju najnovije generacije, pa je teško reći koliko ga imaju jer je to vrlo povjerljiv podatak. Ne vjerujem da ga imaju puno kao klasičnog naoružanja, ali činjenica je da ga proizvode - objašnjava Marinko Ogorec, stručnjak sigurnosne politike Veleučilišta Velike Gorice.

- Za sada nema odgovora na to oružje, radi se o projektilima koji lete brzinama od 6 do 10 macha, dakle brzinama 6 do 10 puta većima od brzine zvuka i još k tome manevriraju. Za sada je vrlo teško reći kada će se takvi sustavi moći rušiti, za sada ne, Zapad nema odgovore na njih - rekao je Ogorec.

