Stotine nestalih u bujičnoj poplavi u Nepalu: 'Naselja uz rijeku potpuno su odnesena...'

Bujična poplava pogodila je granični prijelaz u okrugu Džirong. Odnesene su kuće, ceste i hidroelektrane. Vlasti strahuju da će biti znatno više žrtava. „Bila je to golema bujica blata koja je išla ravno prema nama. Kako se približavala, rasla je sve više i više. Kad sam vidio da ulazi u naš dom, pokušao sam uhvatiti suprugu za ruku i odvesti je na terasu. No blato ju je odnijelo”, rekao je Kešav Prasad Baral (68), preživjeli koji se oporavlja u lokalnoj bolnici.

„Četiri ili pet sati poslije stigao je helikopter kako bi me spasio. Moja je supruga i dalje negdje pod blatom. Nema je više.” Drugi je preživjeli opisao kako se spasio držeći se za stablo manga dok je gledao kako nestaje kuća u kojoj je radio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Poplava u Nepalu | Video: 24sata/reuters

Prva izvješća nepalskih dužnosnika navode da je potres na tom području možda uzrokovao urušavanje donjeg dijela ledenjaka i izazvao poplavu.

Do srijede kasno navečer izvučena su 157 tijela, priopćila je nepalska policija. Dužnosnici nepalskog Ministarstva turizma rekli su medijima da je nestalo više od 400 turista, od kojih je oko 340 stranaca.

Sunil Šarma, glasnogovornik nepalske Turističke zajednice, rekao je za Toronto Star da je 133 turista iz Indije stiglo na hodočašće. Rekao je da je 47 nestalih turista iz Sjedinjenih Država, 34 iz Australije, 33 iz Velike Britanije i 24 iz Kanade.

Regija se nalazi na popularnoj ruti prema planini Kailaš i jezeru Manasarovar na Tibetu, lokalitetu koji svake godine posjećuju stotine hinduskih hodočasnika iz Indije i drugih zemalja, osobito u ovo doba godine.

Kineska državna televizija objavila je da su u Džirongu poginule tri osobe, a 265 ih se vodi kao nestalo. Navodi se da se broj žrtava još utvrđuje te da su spašavanja u tijeku.

Južna Koreja zasebno je objavila da je nestalo osmero njezinih državljana koji su radili na hidroelektrani.

Njemački istraživački centar za geoznanosti priopćio je da se potres magnitude 4,4 stupnjeva prema Richteru dogodio oko sedam minuta prije vremena prikazanog na nadzornim snimkama katastrofe.

Prva analiza satelitskih snimaka Planet Labsa pokazala je da je odron leda i stijena izazvao poplavu rijeke Lendi, oko 20 kilometara sjeveroistočno od nepalsko-kineskog graničnog prijelaza Rasuvagadi, objavila je na mreži X nepalska Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama.

Očevici su za Reuters rekli da je voda potopila čitava sela.

„Kamo god pogledamo, posvuda je razaranje”, rekao je za Reuters Tula Bahadur BK, zdravstveni radnik u Rasuvi. „Naselja uz rijeku potpuno su odnesena. Petorica mojih rođaka vode se kao nestali.”

Kineska službena novinska agencija Xinhua objavila je da je bujična poplava koji je pogodila granični prijelaz Džirong prekinula cestovne, komunikacijske i električne veze u regiji Šigatse u blizini granice.

Sve ceste koje vode prema graničnom prijelazu „potpuno su uništene” nakon preliminarnog pregleda bespilotnom letjelicom, rekao je spasioc za kinesku državnu televiziju CCTV.

Zbog bujice blatnjave vode koja se spušta s procijenjene visine od gotovo 2000 metara nadmorske visine, izdana su upozorenja na poplave u gusto naseljenim sjevernim indijskim saveznim državama Utar Pradeš i Bihar, koje graniče s Nepalom i gdje se nekoliko rijeka spušta s planina u ravnice.

Vlasti u Biharu priopćile su da su evakuirale oko 5000 ljudi iz šest okruga te da planiraju evakuirati između 10.000 i 12.000 ljudi.