Strava u Medulinu: Sjekirom je usmrtio majku (79) pa presudio sebi. Tijelo mu pronašli u moru

Policijska uprava istarska izvijestila je o ishodu istrage vezane uz pronalazak dva tijela u Medulinu. Slučaj je okarakteriziran kao teško ubojstvo i samoubojstvo. Prema službenom priopćenju, 57-godišnji muškarac usmrtio je svoju 79-godišnju majku, a potom je počinio samoubojstvo.

Postupanje policije započelo je u subotu navečer, oko 18:30 sati, kada je zaprimljen poziv člana obitelji. Prema dojavi, danima nije mogao stupiti u kontakt sa 79-godišnjom članicom obitelji. Policijski službenici izašli su na teren te su u obiteljskoj kući u Medulinu pronašli tijelo žene s vidljivim tragovima nasilne smrti. Mjesto događaja je osigurano, a policija je u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Puli započela očevid. Istovremeno, pokrenuta je potraga za njezinim 57-godišnjim sinom.

Potraga je trajala do nedjelje ujutro. Oko 8:10 sati, policija je zaprimila dojavu o tijelu u moru u Medulinskom zaljevu. Na mjesto dojave upućeni su policijski službenici i ronioci Specijalne jedinice policije.

Nakon pretrage podmorja, ronioci su iz mora izvukli tijelo muškarca. Ubrzo je potvrđeno da se radi o 57-godišnjaku za kojim se tragalo od prethodne večeri. Time je potraga završena, a istraga je usmjerena na povezivanje ova dva smrtna slučaja. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju oba tijela kako bi se utvrdili točni uzroci smrti i sve okolnosti događaja.

Nakon provedenih izvida, Istarska policija objavila je službene detalje. Kriminalističkim istraživanjem, provedenim u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom, utvrđen je slijed događaja.

- Provedenim izvidima utvrđeno je kako je 57-godišnjak u razdoblju od 25. do 29. studenoga, u obiteljskoj kući u Medulinu, sjekirom usmrtio 79-godišnju članicu obitelji, čime je ostvario obilježja kaznenog djela teško ubojstvo ženske osobe - stoji u službenom priopćenju.

Nakon što je počinio kazneno djelo, muškarac se udaljio s mjesta događaja te je u Medulinskom zaljevu počinio samoubojstvo. Motiv ovog čina zasad nije službeno poznat.