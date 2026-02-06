STRAVA U NIŠU Žena ostavila dijete u školi, kum joj spremio sačekušu pa je upucao u autu?!

Teško ubojstvo dogodilo se u petak oko 7.30 sati sati u Nišu, u Srbiji. Muškarac je iz pištolja ženu, majku dvoje djece. Poduzetnica Aleksandra Š. (44) ubijena je na prometnom raskrižju u centru grada. Muškarac koji je pucao u nju je, prema pričanju susjeda ubijene, njezin kum.

- Već duže vrijeme joj je prijetio, čuo sam ga da je jednom vikao, pobiti ću vas sve, majku vam j***m lopovsku - rekao je jedan susjed za Nova.rs, a drugi dodao kako je vidio ženu kako nepomično leži u lokvi krvi pored automobila.

Pobjegli nakon ubojstva

Pretpostavlja se da je kum u nju pucao dok je bila u automobilu, a vjerojatno teško ranjena pokušala je izaći iz auta. Prema pričanju očevidaca, žena je netom prije nego je ubijena odvela svoje dijete u vrtić i vraćala se kući.

U sačekuši ju je ubio njezin kum, koji je ispalio u nju tri hica iz vatrenog oružja. On je bio u društvu s još jednim muškarcem, a nakon što je pucao odmaknuli su se da bi se on vratio i ispalio još jedan hitac u žrtvu. Potom su obojica pobjegli.

Policija je odmah krenula u potragu za počiniteljem zločina, kojeg su uhitili na području Aleksinca, u mjestu pored Niša.

'Idi, tebe neću'

Jedan od očevidaca, koji se zatekao u blizini, bio je u smrtnoj opasnosti. Muškarac koji je pucao rekao mu je "Idi, tebe neću".

Susjedi i prolaznici pozvali su policiju i Hitnu pomoć jer su čuli vrisku žene i pucnjavu. Liječnici Hitne pomoći, nažalost su samo mogli konstatirati smrt žene, čije je tijelo po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Nišu prevezeno na obdukciju.

- On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svjedok njegovih pratnji upućenih stradaloj susjedi, koja je inače bila udovica - rekao je susjed ubojice. Također je dodao da ubijenu ženu zna od djetinjstva jer je bila dobra prijateljica njegovog sina.

Bivši suprug joj ubijen u eksploziji bombe

- Igrala je rukomet za Duvansku industriju u Nišu gdje sam radila. Stalno nam je dolazila u kuću, bila je mnogo fina. Ima dvoje djece iz dva braka, prvi suprug joj je ubijen u eksploziji bombe 2017. godine - rekla je uznemirena susjeda.

Motiv ubojstva nije poznat.