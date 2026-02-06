Obavijesti

News

UBOJSTVO U CENTRU GRADA

STRAVA U NIŠU Žena ostavila dijete u školi, kum joj spremio sačekušu pa je upucao u autu?!

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: 1 min
STRAVA U NIŠU Žena ostavila dijete u školi, kum joj spremio sačekušu pa je upucao u autu?!
Foto: Društvene mreže

U sačekuši ju je ubio kum, koji je ispalio u nju tri hica iz vatrenog oružja. Bio je u društvu još jednog muškarca, a nakon ubojstva su pobjegli

Admiral

Teško ubojstvo dogodilo se u petak oko 7.30 sati sati u Nišu, u Srbiji. Muškarac je iz pištolja ženu, majku dvoje djece. Poduzetnica Aleksandra Š. (44) ubijena je na prometnom raskrižju u centru grada. Muškarac koji je pucao u nju je, prema pričanju susjeda ubijene, njezin kum.

- Već duže vrijeme joj je prijetio, čuo sam ga da je jednom vikao, pobiti ću vas sve, majku vam j***m lopovsku - rekao je jedan susjed za Nova.rs, a drugi dodao kako je vidio ženu kako nepomično leži u lokvi krvi pored automobila.

Pobjegli nakon ubojstva

Pretpostavlja se da je kum u nju pucao dok je bila u automobilu, a vjerojatno teško ranjena pokušala je izaći iz auta. Prema pričanju očevidaca, žena je netom prije nego je ubijena odvela svoje dijete u vrtić i vraćala se kući.

BILI SU SUSJEDI Na ulici u Međimurju ubijen je karikaturist: Pozdravili smo se, čula sam pucnjeve i bio je mrtav
Na ulici u Međimurju ubijen je karikaturist: Pozdravili smo se, čula sam pucnjeve i bio je mrtav

U sačekuši ju je ubio njezin kum, koji je ispalio u nju tri hica iz vatrenog oružja. On je bio u društvu s još jednim muškarcem, a nakon što je pucao odmaknuli su se da bi se on vratio i ispalio još jedan hitac u žrtvu. Potom su obojica pobjegli.

Policija je odmah krenula u potragu za počiniteljem zločina, kojeg su uhitili na području Aleksinca, u mjestu pored Niša.

'Idi, tebe neću'

Jedan od očevidaca, koji se zatekao u blizini, bio je u smrtnoj opasnosti. Muškarac koji je pucao rekao mu je "Idi, tebe neću".

Susjedi i prolaznici pozvali su policiju i Hitnu pomoć jer su čuli vrisku žene i pucnjavu. Liječnici Hitne pomoći, nažalost su samo mogli konstatirati smrt žene, čije je tijelo po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Nišu prevezeno na obdukciju.

U MALOM MIHALJEVCU FOTO UŽASA Krvavi obračun u Međimurju: Dvoje mrtvih u pucnjavi na ulazu u selo
FOTO UŽASA Krvavi obračun u Međimurju: Dvoje mrtvih u pucnjavi na ulazu u selo

- On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svjedok njegovih pratnji upućenih stradaloj susjedi, koja je inače bila udovica - rekao je susjed ubojice. Također je dodao da ubijenu ženu zna od djetinjstva jer je bila dobra prijateljica njegovog sina.

Bivši suprug joj ubijen u eksploziji bombe

- Igrala je rukomet za Duvansku industriju u Nišu gdje sam radila. Stalno nam je dolazila u kuću, bila je mnogo fina. Ima dvoje djece iz dva braka, prvi suprug joj je ubijen u eksploziji bombe 2017. godine - rekla je uznemirena susjeda. 

Motiv ubojstva nije poznat. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!
UŽAS

VIDEO Teška nesreća u Zagrebu. Ima ozlijeđenih. Cesta skroz poplavljena, isključili vodu!

Kako nam je ispričao čitatelj, do sudara je došlo iza pola 11 navečer. U sudaru je jedan od automobila udario u hidrant
FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem
DOBRO CILJA!

FOTO Puca kraljica, ali i Kolinda! Evo kako se snalazi s oružjem

Nizozemska vojska ima novu dobrovoljku, kraljicu Maximu. Nije Maxima jedina koja zna baratati oružjem, naša bivša predsjednica Kolinda ima velikog iskustva s time...
Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley
'IMAM DOKAZE'

Ovo je Lara kojoj su Slovenci na carini zaplijenili novi Bentley

Lara (25) tvrdi da do danas nije zaprimila službeni dokument koji bi potvrdio sumnju o krađi auta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026