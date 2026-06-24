STRAVA U SRBIJI Otac traktorom pregazio dijete od godinu i pol!

U naselju Begaljica kraj Beograda u utorak oko 18 sati dogodila se teška nesreća u kojoj je teško ozlijeđen dječak star godinu i pol dana. Prema dostupnim informacijama, liječnici se bore za njegov život, piše Telegraf.rs.

Nesreća se dogodila u dvorištu obiteljske kuće dok je otac traktorom pokušavao priključiti radni stroj. U još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dječak se našao u blizini traktora, a otac ga nije primijetio te ga je vozilom pregazio.

U trenutku nesreće u dvorištu su bili otac i djed. Kako navode izvori bliski istrazi, sve se dogodilo vrlo brzo i nitko nije primijetio kada je dijete prišlo traktoru.

- Sve se dogodilo u sekundi. Otac je samo htio spojiti stroj, nitko nije vidio kada se dječak prišuljao vozilu. Uslijedio je vrisak, a obitelj je odmah skočila pomoći djetetu - rekao je izvor blizak istrazi.

Dječak je nakon nesreće hitno prevezen u lokalnu zdravstvenu ustanovu, a potom u bolnicu zbog teških ozljeda. Liječnici ulažu sve napore kako bi mu spasili život.

Policija je obavila očevid te utvrđuje sve okolnosti ove tragične nesreće.