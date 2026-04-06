Strop hotela u Španjolskoj pao na 60 ljudi, sedmero u bolnici

Najmanje sedam ljudi ozlijeđeno je nakon što je strop jednog hotela u Benidormu neočekivano pao tijekom Uskrsa, što je izazvalo paniku među gostima i osobljem. Velike gipsane ploče sa stropa, zajedno s kanalom klimatizacijskog sustava, srušile su se na oko 60 gostiju koji su u tom trenutku sjedili u restoranu hotela Poseidón Palace i uživali u obroku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Prvi hotel kojeg će isprintati 35 printer | Video: 24sata/reuters

Među ozlijeđenima su osmogodišnja djevojčica i 78-godišnji muškarac. Nakon ukazane medicinske pomoći otpušteni su iz bolnice, ali su pod nadzorom liječnika. Kada su hitne službe stigle na mjesto nesreće, utvrdili su da je krov glavnog restorana potpuno uništen, a dijelovi stropa i instalacija klime bili su rasuti po cijelom prostoru.

Foto: Google Maps

Medicinske ekipe zbrinule su pet muškaraca i dvije žene zbog natučenja, dok je još pet osoba, u dobi između 33 i 80 godina, hospitalizirano nakon što su im na licu mjesta pružili prvu pomoć.

Do sada nije otkriveno državljanstvo svih ozlijeđenih, no vjeruje se da su svi bili turisti koji su u tom periodu boravili u Benidormu na odmoru. Pere Joan Devas, generalni direktor Poseidon Hotels, izjavio je da je bio 'vrlo šokiran' kada je strop pao, naglasivši kako je situacija bila iznenadna i zastrašujuća za sve prisutne.

Trenutno nije poznato što je uzrokovalo ovaj incident u trozvjezdanom hotelu, a istraga je u tijeku.

Nezgode u Benidormu nisu novost

Ovo nije prvi put da hoteli u Benidormu doživljavaju ovakve nesreće. Primjerice, krov ulaza u visok i poznat Gran Bali hotel srušio se na pločnik 2025. godine. Na sreću, tada nitko nije ozlijeđen, no incident je ubrzao hitne popravke i sanaciju hotela kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja.

Također, 2023. godine, drugi hotel u području Rincón de Loix doživio je djelomični kolaps tijekom građevinskih radova, što je odgodilo ponovno otvaranje hotela i izazvalo dodatne sigurnosne provjere.

Foto: 123RF

Prema izvještajima lokalnih medija, ispituje se strop hotela Poseidón Palace kako bi utvrdili moguće uzroke i opseg djelomičnog urušavanja gipsanog stropa, te kako bi se osiguralo da se ovakve nesreće ne ponove.