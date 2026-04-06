TRAŽI SE UZROK

Strop hotela u Španjolskoj pao na 60 ljudi, sedmero u bolnici

Piše Goran Ivanović,
Najmanje sedam osoba ozlijeđeno je u Benidorm kada je strop hotela Poseidón Palace pao tijekom Uskrsa. Među ozlijeđenima su osmogodišnja djevojčica i 78-godišnji muškarac, koji su pod nadzorom liječnika

Najmanje sedam ljudi ozlijeđeno je nakon što je strop jednog hotela u Benidormu neočekivano pao tijekom Uskrsa, što je izazvalo paniku među gostima i osobljem. Velike gipsane ploče sa stropa, zajedno s kanalom klimatizacijskog sustava, srušile su se na oko 60 gostiju koji su u tom trenutku sjedili u restoranu hotela Poseidón Palace i uživali u obroku.

Među ozlijeđenima su osmogodišnja djevojčica i 78-godišnji muškarac. Nakon ukazane medicinske pomoći otpušteni su iz bolnice, ali su pod nadzorom liječnika. Kada su hitne službe stigle na mjesto nesreće, utvrdili su da je krov glavnog restorana potpuno uništen, a dijelovi stropa i instalacija klime bili su rasuti po cijelom prostoru.

VOZAČ POBJEGAO Vlasniku pregaženog psa u Španjolskoj dosuđena odšteta od 5000 eura za duševnu bol
Vlasniku pregaženog psa u Španjolskoj dosuđena odšteta od 5000 eura za duševnu bol

Medicinske ekipe zbrinule su pet muškaraca i dvije žene zbog natučenja, dok je još pet osoba, u dobi između 33 i 80 godina, hospitalizirano nakon što su im na licu mjesta pružili prvu pomoć. 

Do sada nije otkriveno državljanstvo svih ozlijeđenih, no vjeruje se da su svi bili turisti koji su u tom periodu boravili u Benidormu na odmoru. Pere Joan Devas, generalni direktor Poseidon Hotels, izjavio je da je bio 'vrlo šokiran' kada je strop pao, naglasivši kako je situacija bila iznenadna i zastrašujuća za sve prisutne.

DETALJI NESREĆE FOTO STRAVA NA A3 Autom se zabio u kamion koji je stajao u koloni. Poginuo muškarac (65)
FOTO STRAVA NA A3 Autom se zabio u kamion koji je stajao u koloni. Poginuo muškarac (65)

Trenutno nije poznato što je uzrokovalo ovaj incident u trozvjezdanom hotelu, a istraga je u tijeku.

Nezgode u Benidormu nisu novost

Ovo nije prvi put da hoteli u Benidormu doživljavaju ovakve nesreće. Primjerice, krov ulaza u visok i poznat Gran Bali hotel srušio se na pločnik 2025. godine. Na sreću, tada nitko nije ozlijeđen, no incident je ubrzao hitne popravke i sanaciju hotela kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja.

TUGA NA USKRS U ZAGERBU Tragedija na Žitnjaku: U požaru kuće poginuo je jedan čovjek
Tragedija na Žitnjaku: U požaru kuće poginuo je jedan čovjek

Također, 2023. godine, drugi hotel u području Rincón de Loix doživio je djelomični kolaps tijekom građevinskih radova, što je odgodilo ponovno otvaranje hotela i izazvalo dodatne sigurnosne provjere.

Prema izvještajima lokalnih medija, ispituje se strop hotela Poseidón Palace kako bi utvrdili moguće uzroke i opseg djelomičnog urušavanja gipsanog stropa, te kako bi se osiguralo da se ovakve nesreće ne ponove.

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
TUŽNA VIJEST

Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'

Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026