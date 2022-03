Stručnjaci o letjelici: 'Rumunji i Mađari su trebali reagirati, nije suvislo da ju mi nismo srušili'

Sedam minuta letjela je nepoznata vojna letjelica hrvatskim zračnim prostorom. Prije toga, 40 minuta je letjela Mađarskom. I nitko ju nije pokušao zaustaviti.

- Mi smo letjelicu uočili radarima, ne znam koji je točno snimio. Mi imamo radarski sustav, on je umrežen, automatiziran i uvezen u sustav NATO-a. Još danas imamo sastanke pa ćemo vidjeti što se dogodilo u Mađarskoj. Imamo podatke o ruti, ali moramo provjeriti te podatke s drugim državama - rekao je ministar obrane.

Stručnjaci se slažu - ovo je šamar NATO savezu.

- Pitam se kako ju nisu vidjeli, ili ako su ju vidjeli, zašto ju nisu srušili. Postoje dvije verzije koje su se mogle dogoditi. Prva je da ju nisu vidjeli. To se moglo dogoditi, sjetimo se amaterskog pilota koji je sletio na moskovski Crveni trg pa ga nitko nije vidio na radaru. Naši radari su izrazito osjetljivi, registriraju sve što leti, pa čak i oblake na nebu. Da se ne dogodi šuma informacija, operateri baždare radare na kategorije da hvataju točno dimenzionirane letjelice, daju im gabarite u radarskom sustavu koje radar prepoznaje. Uglavnom se radi o gabaritima borbenih zrakoplova i njihovih brzina, a ova letjelica je znatno manja. No ako su je vidjeli na radaru, onda je ovo katastrofa, zašto nisu reagirali? Radi se o objektu koji je nepozvan ušao u vaš zračni prostor, donosi se odluka o rušenju. Postoji cijeli niz postupaka u protokolu Renegade, definirani su koraci kako se takva letjelica ruši, odmah trebaju poletjeti borbeni zrakoplovi i srušiti ju. To uopće nije smjelo doći do nas. Nesuvislo je da ju nisu gađali, da je pogodila zgradu, bilo bi više štete ovako nego da su ju pogodili i da je pala u stotine komada - objašnjava Marinko Ogorec, profesor na Vojno - političkoj akademiji MORH - a i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

S njim se slaže i Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost.

- Po meni je to ozbiljan propust NATO - a, očito da taj nadzor zračnog prometa ne funkcionira. Znači Rusi nama mogu poslati takvu letjelicu do tko zna gdje i da nitko ne primjeti. Kako to? To ne valja - govori.

Obojica vjeruju da letjelica nije namjerno poslana u Hrvatsku.

- Moguće je da se otela kontroli, imate cijeli niz razloga: zakazala elektronika, raketa postaje autonomna. Druga stvar: elektronsko ometanje, neka od strana izbaci mogućnost navođenja i ona se izgubi. Treći slučaj je da je letjelica lansirana i da je u tom trenutku postaja koja ju navodi uništena - objašnjava Ogorec.

- Ta letjelica nema na sebi oružje, tako da mislim da su Ukrajinci izgubili kontrolu. A mogu biti i Rusi, ali ne znam što bi izviđali u Hrvatskoj. Nešto se mora bitno promijeniti, nešto opako ne valja. Mislim, snimili su ju. Što znači snimiti? Imate provalu stana i vi to snimate ali ne napravite ništa, to je na istoj razini - objašnjava.

Ovaj incident pokazao je i sve rupe naše zračne obrane.

- Mi imamo sustav za male visine, to znači sustav operativan do 3000 metara. Još nemamo uvezene radarske sustave koji bi bili ukomponirani u protuzračnu obranu, još moramo jako puno raditi. S300 nije više kod nas, ne raspolažemo s njim, nemamo taj sustav, a i kad je došao bio je manjkav, nedostajalo je dosta toga, taj sustav nikad nije bio operativan. Mi imamo vrhunske pilote i loše zrakoplove, ovi MiG 21 su na isteku resursa i krajnje je vrijeme da Rafali dođu. Ministar Banožić je mora biti obaviješten čim je ta letjelica došla do naše granice, oružane snage su trebale biti odmah uzbunjene. Ovdje je sad i pitanje osobne odgovornosti ljudi koji rade na našoj zaštiti. Policija i stručnjaci su dobro napravili. Ta letjelica je mogla pasti u neku šumu i ne bismo ni registrirali da se nešto dogodilo. Na kraju dana, nitko ne može garantirati da se to neće dogoditi i s nekim satelitom - zaključuje Ogorec.