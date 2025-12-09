Obavijesti

News

JAČA NEGO PRIJE

Stručnjaci objavili: Zagrebačka katedrala sigurna, ovogodišnja polnoćka bi se mogla održati

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Stručnjaci objavili: Zagrebačka katedrala sigurna, ovogodišnja polnoćka bi se mogla održati
Zagreb: Na gradilištu za polupodzemne spremnike otkriven zanimljiv prolaz | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Autor obnove Damir Lazarević poručuje da više nema sigurnosnih zapreka te da je katedrala sada čvršća nego prije potresa 2020., uz novu čeličnu 'kralježnicu'.

Autor koncepta konstrukcijske obnove zagrebačke katedrale  Damir Lazarević izjavio je u utorak da je katedrala, koja je teško oštećena u potresu 2020. godine, sada sigurna za prihvat vjernika te nema zapreke da se i polnoćka ove godine služi u tom prostoru. 

Nema nikakvih sigurnosnih zapreka da Zagrebačka katedrala ponovno otvori svoja vrata vjernicima i posjetiteljima, moguće već za polnoćku, rekao je u središnjem Dnevniku HTV-a Damir Lazarević s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„Što se tiče građevinske struke, konstruktora, statičara i izvođača, više nema nikakvih zapreka”, istaknuo je.

Svi radovi koji su trebali biti provedeni u sklopu urgentnih mjera, dodao je, dovršeni su. Teške skele su uklonjene, a pristupilo se čišćenju i uređenju prostora. „Sigurnost je potpuna. Tunel koji vodi s ulaza u gradilište u katedralu također će uskoro biti gotov ”, rekao je.

Pojasnio je i koliko je katedrala sada konstrukcijski ojačana u odnosu na razdoblje prije potresa.

„Teško je to izraziti brojkama, ali sigurno je sigurnija nego prije 2020. godine. Sigurnost građana nikako nije ugrožena. Ako bi se dogodio potres za vrijeme mise, nitko ne bi nastradao”, kazao je Lazarević.

Ključni izazov sanacije, prema njegovim riječima, bila je izvedba nove čelične kralježnice.

„Ključni izazov bilo je izvesti novu čeličnu strukturu, koja neće biti vidljiva vjernicima i posjetiteljima. Trebalo je skladno uklopiti novo inženjersko rješenje koje će ojačati konstrukciju da može izdržati potres magnitude do 6,1, kako su za ovu lokaciju odredili seizmolozi. To znači da bi građani u katedrali i oko nje bili sigurni kada bi se ponovio zagrebački ili petrinjski potres”, pojasnio je.

Kada bude u potpunosti obnovljena, katedrala bi mogla postati ogledni primjer za obnovu spomeničke baštine.

„Kolege iz inozemstva već sada pokazuju interes da dođu vidjeti kako napreduje obnova. Prema mišljenju mnogih, riječ je o jednom od tri najzahtjevnija projekta sanacije spomeničke baštine u svijetu”, dodao je.

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša rekao je jučer da će gotovo šest godina nakon potresa zagrebačka katedrala ponovno biti otvorena. Na pitanje novinara kada će katedrala biti dostupna vjernicima, odgovorio je da će to biti pravodobno naviješteno.

„A vjerujem da će to biti u dogledno vrijeme”, rekao je Kutleša, dodavši kako se može očekivati i polnoćka u katedrali.

Zagrebačka katedrala teško je oštećena u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. U potresu snage 5,5 stupnjeva po Richteru srušen je vrh južnog tornja, dok je sjeverni toranj ozbiljno stradao te je kasnije uklonjen iz sigurnosnih razloga. Oštećeni su bili i svodovi, zidovi te brojni kameni i dekorativni elementi. Katedrala je tada zatvorena, a ubrzo je započela dugotrajna i zahtjevna obnova.

