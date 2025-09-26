Stručnjak o državi koja bi vam mogla uzimati računala i šifre: 'Pa već živimo u BiG Brotheru'

Temeljni problem je nova ovlast porezne uprave da izuzima računala ili računalne sustave, te da od korisnika traži podatke o pristupu tim podacima neovisno o tome gdje se ti podaci nalaze, kazao nam je IT stručnjak i politički konzultant Marko Rakar o novom Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona.

Ako Nacrt prođe, trebao bi stupiti na snagu 1. siječnja 2026. godine. Ministarstvo financija priopćilo je da se izmjene zakona rade zbog usklađivanja s novim Zakonom o fiskalizaciji. Realizacija projekta Fiskalizacija 2.0 - Implementacija sustava za bezgotovinsko plaćanje putem eRačuna s integriranom e-arhivom te naprednog online knjigovodstva u sustavu PDV-a zahtijeva izmjene niza poreznih propisa, uključujući i izmjene u oporezivanju PDV-om kako bi se stvorio pravni okvir za razmjenu eRačuna između poreznih obveznika na nacionalnoj razini te preduvjeti za izvješćivanje o transakcijama koje se obavljaju između poreznih obveznika.

- Nije sporno da porezna uprava može pokrenuti nadzor i istraživati ponašanje pojedinih fizičkih i pravnih osoba, no problem je što ne postoji npr. od istražitelja neovisni sudac koji će odobriti takvu aktivnost. Ukratko, porezna uprava dobija ovlasti koje policija nema i nikome ne pada na pamte da im ta prava omogući, na odluku porezne uprave se u praksi ne možete žaliti, te vas za razliku od klasične istrage pa i one za teška kaznena djela, porezna uprava može kazniti jer im niste predali nešto za što oni misle da posjedujete - dodao je Rakar.

Na posebnom udaru je članak 67. koji jasno kaže kako podatke u elektroničkom obliku moraju dostaviti "porezni obveznici i osobe koje za poreznog obveznika vode poslovne knjige". Prema izmijenjenom zakonu, postoji dodatak koji glasi: "...kao i druge osobe koje raspolažu dokumentima, drugim evidencijama, odnosno podacima koji izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice".

Trenutačni zakon jasno propisuje da se poreznim tijelima na zahtjev moraju dostaviti sve poslovne knjige, evidencije, izvješća i druge digitalne podatke relevantne za utvrđivanje porezne osnovice te omogućiti pristup softveru, hardveru i bazama podataka koji se koriste u vođenju tih evidencija.

Izmjena zakona donijela bi ove novine: Porezno tijelo može kopirati podatke u elektroničkom obliku i izvršiti ili zatražiti izradu vjerodostojne kopije cijeloga medija i zatražiti ključeve za šifriranje ili lozinke za šifriranje ako su potrebni za pristup podacima ili čitljivost podataka, ali samo ako podaci izravno ili neizravno utječu na utvrđivanje porezne osnovice. Porezno tijelo može kopirati podatke, dokumente i druge evidencije. Ako se službeno kopiraju podaci, dokumenti i evidencije, svaki primjerak mora biti vidljivo označen i datiran datumom kopiranja.

Promijenio bi se i članak 123., po kojemu je porezno tijelo obvezno podnijeti prijavu nadležnom tijelu ako se tijekom poreznog nadzora pojavi sumnja da je porezni obveznik počinio kazneno djelo ili prekršaj.

Izmjenom Porezna uprava ima pravo zatražiti i prikupiti sve potrebne podatke, dokumente i evidencije koji su važni za utvrđivanje poreznog kaznenog djela, a to uključuje i traženje podataka od drugih nadležnih tijela ili tvrtki koje su po posebnim zakonima odgovorne za čuvanje i držanje takvih podataka i dokumenata. To bi moglo uključivati podatke koje imaju banke, telekomunikacijske mreže itd.

Rakar je kazao da, u vremenima u kojima je sve digitalno i zapisano ionako, već živimo u jednom velikom Big Brotheru, tako da posezanje porezne uprave za ovakvim alatima nije neočekivano.

- Mogli bi se složiti i da je u mnogim situacijama i opravdano. Svejedno, mora postojati razmjer u pravima i kao donji minimum ako se nad lopovom ili ubojicom mora dobiti odgovarajući sudski nalog za provođenje istrage, onda slično možemo i moramo očekivati od Porezne ili Carinske uprave. "Nesrazmjer oružja" će ovim promjenama postati jednostavno prevelik. Primjereno bi bilo da treća neovisna strana odlučuje o takvim zahtjevima, zato uostalom imamo i sudove i suce i sutkinje koji odlučuju i važu prava prilikom odobravanja takvih zahtjeva, a također donji minimum bi bio i da kada se već takve mjere traže, da se obrazloži što se točno traži i koji su očekivani rezultati kako bi kasnije bilo jasno što je bilo prekoračenje ovlasti, a što nije - dodao je.

Objasnio je da Europska konvencija o ljudskim pravima između ostaloga štiti i od samoinkriminacije, a da bi obvezujuća predaja pristupnih podataka za pojedine sustave mogla biti okarakterizirana kao samoinkriminacija.

- Isto tako, na računalima koje svakodnevno koristimo, a koje porezna uprava može izuzeti možda se nalaze i drugi vrijedni podaci poput poslovnih tajnih ili zakonom zaštićenih privatnih podataka (primjerice medicinska dokumentacija) i odjednom bi morali vjerovati da ti i takvi podaci neće biti neovlašteno kopirani ili distribuirani? Podsjećam da smo posljednjih godina uhićivali i vodili kaznene postupke protiv praktički svih razina porezne uprave, od najnižeg referenta preko voditelja područnih ureda skroz do ravnatelja, poreznici su također ljudi i povremeno zloupotrebljavaju sustav - dodao je.

- Sasvim je jasno kako je Porezna uprava zadužena za prihodnu stranu proračuna, te kako je nužno dati joj na raspolaganje alate i mjere temeljem kojih može na adekvatan način nadzirati i na vrijeme reagirati prilikom izbjegavanja poreznih obveza. Danas je to sve teže jer su prekogranične transakcije jednostavne, brze i jeftine, a općom dostupnošću interneta i crypto valuta moguće je u velikoj mjeri izaći izvan zone kontrole poreznika. Svejedno, iako je efikasno funkcioniranje porezne uprave bitni prioritet, ne smijemo niti u jednom trenutku ispustiti iz vida zakonima, ustavom i europskim direktivama i poveljama zajamčene slobode i sve što očekujemo je ravnoteža između legitimnog zahtjeva porezne uprave i očuvanja prava pojedinaca - kazao je.