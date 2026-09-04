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SUĐENJE ZA UBOJSTVO MIHAELE

Sud zatražio novo psihijatrijsko vještačenje policajca Smažila: 'Pištolj je bio na stoliću uz kauč'

Piše Danijela Mikola,
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Sud zatražio novo psihijatrijsko vještačenje policajca Smažila: 'Pištolj je bio na stoliću uz kauč'
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Osijek: Nastavak suđenja Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Na sudu se i dalje utvrđuje da li je Smažil nakon ubojstva bio hladan i smiren, ili nervozan. To je ključno kako bi se utvrdilo da li je imao namjeru ubiti djevojku ili se to dogodilo slučajno, kako on tvrdi u svojoj obrani

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje policajcu Marku Smažilu (29) za ubojstvo studentice Mihaele Berak od 20. rujna 2023. godine. Smažil je već presuđen na ovome sudu kada je nepravomoćno dobio 18 godina zatvora, ali se na tu presudu žalio. Visoki kazneni sud je žalbu prihvatio i zatražio ponovljeno suđenje s opaskom da se dodatno istraži okolnost da li je Smažil imao namjeru ili povod usmrtiti Mihaelu, ili ne. 

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Slijedom toga optuženikov odvjetnik je predložio nove svjedoke, i to tročlani tim Hitne medicinske pomoći koji je prvi došao na mjesto događaja. Oni su pozvani kako bi posvjedočili u kakvom je psihološkom stanju bio Smažil kada su oni došli na intervenciju, obzirom da je jedan svjedok, policajac s očevida, ranije na sudu izjavio da je Smažil bio neobično smiren i staložen obzirom da je svjedočio tragičnoj smrti svoje djevojke, dok je drugi policajac rekao da je bio vidno uznemiren. No, i tim Hitne pomoći na tu je okolnost dao različite izjave.

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Nakon vozača i medicinskog tehničara, na sudu je danas svjedočio dr. Marul Ivandić iz Osijeka, djelatnik Hitne medicinske pomoći koji je s kobne noći prvi došao na mjesto ubojstva i vidio Smažila pored mrtvog tijela djevojke.

- Kada sam došao na lice mjesta, optuženik nas je dočekao ispred zgrade. Ne mogu reći da se sjećam detalja vezanih za to kako je on tada izgledao ili kako se ponašao. Odveo nas je u svoj stan, na katu, i tamo sam bio fokusiran na djevojku s vidljivim ranama.

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Odmah sam provjerio ima li puls, diše li, zjenice... Nije pokazivala znakove života. Sjećam se da je on bio ispred stana, hodao po hodniku gore-dolje, s cigaretom u ustima. Djelovao mi je blago nervozno - ispričao je dr. Ivandić koji je inače kardiolog po specijalizaciji, a na Zavodu za hitnu medicinu radi honorarno.

Osijek: Nastavak suđenja Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak
Osijek: Nastavak suđenja Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Rekao je kako je njegov tim, prije dolaska na mjesto događaja, od dispečera doznao da je moguće da se radi o samoubojstvu ili nesretnom slučaju, no kada je u stanu pregledao tijelo djevojke. imao je dojam da se radi o drugačijem djelu.

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Doktor je rekao kako je žrtva imala vidljivu prostrjelnu ranu glave. Sjedila je na kauču u polusjedećem položaju, imala je slušalice.

- Nisam siguran, ali mislim da sam na stoliću pored kauča vidio pištolj. Nedugo nakon našeg dolaska, u stan je stigla i policija. U stanu smo se zadržali ukupno oko sat vremena - rekao je svjedok.

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Tužiteljica je upitala svjedoka da li je to bila potencijalno opasna situacija za njih kao tim, obzirom da je na stolu bio pištolj, svjedok je rekao da jeste, ali da je fokus bio na djevojci.

Nakon svjedočenja, sudac je najavio nadopunu psihijatrijskog vještačenja optuženog Marka Smažila, smatrajući da su novi svjedoci dali novi, prošireni uvid u stanje svijesti optuženog na dan ubojstva.

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Komentari 37
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