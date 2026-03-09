Suđenje Damiru Dekaniću ide prema kraju! Iznijeli su završne riječi, evo kad je presuda...

Nakon godinu dana suđenja Damiru Dekaniću, Krešimiru Bičaniću, Nikolini Meseljević, Tomislavu Farkašu te Miji Pranjkiću, optuženima za pokušaj skrivanja prometne nesreće bivšeg HDZ-ovog župana, na Županijskom sudu u Osijeku započelo je iznošenje završnih riječi tužitelja i branitelja optuženih.

Tužitelj Tomislav Juzbašić rekao je kako smatraju dokazanim da su optuženi počinili kaznena djela na način opisan u tužbi. Po njemu nije sporno da je 17. travnja 2022. u 00.50 sati došlo do nesreće koju je službenim autom prouzročio Damir Dekanić koji je sletio s ceste i udario u auto i kapiju kuće oštećene Nikoline Meseljević. Postupanjem policajke Marije Serezlije, Tomislava Farkaša i Mije Pranjkića, nije sporno da su tijekom očevida u zapisnik unijeli krive podatke, kao i da je vozio Krešimir Bičanić. Nije sporno ni da je osiguravajuće društvo na temelju tog zapisnika isplatilo štetu nastalu na oba automobila.

- Ono što je sporno su navedena utvrđenja očevidnih policajaca, a to je da li je u trenutku nesreće službenim automobilom upravaljao Dekanić ili Krešimir Bičanić, te da li su ostali optuženici, znajući za to, pod utjecajem Dekanića poduzeli niz nezakonitih radnji kako bi dokazali da je auto vozio Bičanić. Optužba smatra da je iz dokaza izvedenih na suđenju, a prvenstveno iz saslušanja svjedoka, smatraju dokazanim da je vozilom upravljao upravo Dekanić, a da je Bičanić naknadno došao na mjesto događaja. Svjedoci su detaljno opisali koga su i kada zatekli na mjestu nesreće, vidjeli da je Dekanić izašao s mjesta vozača, rekao drugima da ne zovu policiju, te da je s mobitela oštećene Nikoline Meseljević nazvao Bičanića i pozvao ga da dođe. Ostali su svjedoci ispričali da su vidjeli nesreću, jedan je nazvao policiju i rekao da je 'pijani župan izazvao nesreću' i vidio ga kako izlazi s mjesta vozača rekao je -tužitelj dodajući kako su iskazi Dekanića i Bičanića usaglašeni, ali se razlikuju u bitnim detaljima.

USKOK podignuo optužnicu protiv vukovarskog župana Damira Dekanića - ARHIVA | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Iako su tvrdili suprotno, da je na mjesto nesreće Bičanićevim autom došla njegova supruga, uvidom u komunikacije mobitelima i utvrđeno je da to nije tako. Optužena Meseljević je bila svjesna Dekanićevog društvenog statusa, da je i ranije imao prometne nesreće, a i dobro je poznavala Bičanića, pa je pristala sudjelovati u osmišljenom planu. Izjavila je da je na ulicu izašla desetak minuta nakon nesreće i da je u kući bila sama s majkom, a zapravo je tada kod njih bila svjedokinja Marija Đaković koja je vidjela Dekanića na mjestu vozača, a i rekla da je Meseljević izašla na ulicu odmah nakon nesreće - pojasnio je sve dokaze vezane za optuženike tužitelj.

Optužena Marija Serezlija je osuđena na temelju dogovora u tužiteljstvom i njen iskaz bitno se razlikuje od iskaza ostalih optuženika.

- Na temelju utjecaja Damira Dekanića, dogovorila se s Farkašem da neće raditi očevid i otišla. Svoj prvi dolazak na mjesto nesreće nije evidentirala ni u jednom službenom dokumentu. Nakon toga se vratila na očevid i dogovorno unijela krive podatke u zapisnik, da je Dekanić vozio automobil, iako joj je tada rekao da je popio butelju vina te večeri. Očevid je sat vremena nakon nesreće - kazao je tužitelj dodajući kako su svi optuženi postupali konspirativno i dogovorno, ističući kako Dekanić sigurno ne bi zvao prijatelje policajce nakon nesreće da on nije vozio automobil i prouzročio nesreću u pijanom stanju.

Tužitelj je tražio da se, u izricanju presude, kao otegotna okolnost uzme činjenica da je Dekanić već osuđivan za vožnju u alkoholiziranom stanju, kao i da je u vrijeme nesreće obnašao dužnost javne političke osobe.

U nastavku suđenja završni govor iznio je odvjetnik Davor Ćavar, branitelj Dekanića.

Obrana: 'Iskazi su neistiniti i kontradiktorni'

- Iskazi saslušanih svjedoka su neistiniti, nelogični i međusobno kontradiktorni. Svjedok očevidac Tomislav Jakšić rekao je kako je vidio izlijetanje Dekanićevog automobila s ceste kao i njega na mjestu vozača te da nakon nesreće u autu nisu bili aktivni zračni jastuci. Različito od njega iskazuje njegova djevojka koja je bila s njime u automobilu. Neistinit je iskaz i svjedokinje Anice Rajković koja kaže da je odmah nakon nesreće došla do automobila i vidjela Dekanića, što je nelogično obzirom na vrijeme nesreće. Različito iskazuju i po pitanju aktiviranih zračnih jastuka vozača i suvozača. Da je optuženi Dekanić doista htio utjecati na rad policije i očevid tražio bi od policajaca da u zapisnik unesu da je u trenutku nesreće bio trijezan i onda do ovoga svega ne bi ni došlo - istaknuo je Ćavar, sa čime se složio i Dekanić.

Branitelji drugooptužene Nikoline Meseljević te trećeoptuženog Krešimira Bičanića pridružili su se iskazanoj završnoj izjavi odvjetnika Ćavara tražeći oslobađajuće presude za svoje branjenike.

Branitelj optuženog Tomislava Farkaša istaknuo je kako optužba nema ključnu kariku - osobu iz zapovjedne linije u policiji koja povezuje optužene policajce i radnje koje su poduzeli na terenu i međusobnoj komunikaciji.

- Kada se sagledaju svi donešeni dokazi, optuženi policajci obavljali su posao sukladno po svojim zaduženjima i dokazi ne daju međusobnu povezanost niti govore o krivnji optuženog Farkaša koji je postupio u skladu sa svojim obvezama. Riječ je o naknadno interpretiranim događajima, a ne stvarno utvrđenim događajima - kazao je odvjetnik Marko Cvrković.

Odvjetnik Igor Plavšić, branitelj šestooptuženog Mije Pranjkića, istaknuo je kako se njegovog branjenika tereti za ono što su ostali optuženici prezentirali kao činjenice nakon nesreće.

Osijek: Suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- On nije proveo alkotestiranje sudionika kako ga se tereti, nego Marija Serezlija. Nije izvršio nikakve provjere vozila, nego tehničar na očevidu. Nije znao za sadržaj unešene dojave u policijski sustav. Sve okolnosti nesreće su mu bile naknadno prezentirane i time nije odgovoran za sve što se ranije dogodilo - kazao je Plavšić.

Nakon iznošenja obrane okrivljenika, predsjednica sudskog vijeća Sanja Voller Jakšić odredila je kako će Dekaniću i ostalim optuženima izreći presudu 12. ožujka.