Suđenje monstrumu koji je raskomadao suprugu: 'Policija je često dolazila u tu kuću'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Osječaninu Robertu Rederu (53) za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder. Ubio ju je u njihovoj obiteljskoj kući u Tenji, točno neutvrđenog dana između kolovoza i rujna 2025. godine, nakon čega ju je raskomadao te dijelove tijela bacio u septičku jamu. Redera se tereti za femicid, a posebno je jezivo što većina dijelova tijela žrtve do danas nije pronađena. Zločin se dogodio uslijed narušenih bračnih odnosa, a nakon što je suprugu istukao jer mu je rekla da se namjerava od njega razvesti.

Na početku suđenja Reder je rekao kako se ne osjeća krivim; ne poriče da su u septičkoj jami u dvorištu njihove kuće pronađeni dijelovi tijela njegove supruge, ali poriče da ju je on ubio i isjekao. Također poriče i da je Maju fizički i psihički zlostavljao. No, na protekloj raspravi njen je otac ispričao kako to nije istina, jer on zna da je Maja često dobivala batina od Roberta i prijetila da će otići od njega zbog toga.

Na današnju raspravu kao svjedok je pozvana njena majka, Sanja Budalić, no ona je od suda zatražila da se tijekom njenog svjedočenja isključi javnost obzirom na detalje iz njihovog obiteljskog i osobnog života koje će iznijeti, te osobiti stres kojemu je izložena povodom ubojstva njene kćeri. Stoga je sudsko vijeće novinare poslao na hodnik tijekom njenog svjedočenja.

Majka je svjedočila iza zatvorenih vrata čak tri sata.

Potom je svjedočila Vesna Meško koja je zapravo susjeda para Reder.

"Živim preko puta njihove kuće u Tenju. Maju sam vidjela par dana prije nestanka. Bila je na ulici, pored nekog auta. Bila je s mamom i nekim muškarcem koji je imao štake pored sebe. O nečemu su raspravljali. Maja je u rukama držala psa i valjda ga stavljala u auto. Nisam ih dobro poznavala, čak štoviše, tek sam kasnije saznala da joj je taj muškarac s kojime je razgovarala suprug Robert. Sve sam to gledala iz svog automobila, ispred kuće, jer sam taman došla s posla. Bilo mi je neugodno izaći pa sam čekala da oni završe razgovor. S Robertom nikada nisam imala nikakav kontakt, niti sam ga poznavala. Toga dana kada je u ulicu došla policija vidjela sam ga ujutro prije 7 sati kako šeta ispred kuće s mobitelom, telefonirao je. Ja sam sjela u auto i kretala na posao, odjednom je on dotrčao do mene, bio je vidno uzbuđen, govorio mi je da mu je netko provalio u kuću i da li sam vidjela osobu u crnoj trenirci kako trči niz ulicu. Uz njega je cijelo vrijeme bio i pas. Sve mi je to bilo čudno, nekako nerealno, i samo sam rekla da nisam nikoga vidjela. On je rekao da je zvao policiju. Kasnije je u ulicu došla policija" ispričala je svjedokinja dodavši kako je znala da je Majin suprug u zatvoru, ali ne i zbog čega.

"Pojavio se tek u proljeće prošle godine. Majina majka nam je rekla da se i Maja nalazi u zatvoru pa je kuću čuvala neka druga osoba. Najviše je u tu kuću dolazila policija, stalno su ih tražili, nekada zvonili i kod mene kada ih nisu našli. Upravo stoga sam njih dvoje i izbjegavala" dodala je Meško.

Rekla je i kako je Maja u toj kući, prije nego je otišla u zatvor, živjela 3-4 godine. Imala je i dva psa. Kada ju je vidjela zadnji puta bila je izrazito mršava, a to je bilo istoga tjedna kada je policija objavila da je Maja nestala.

Slično je izjavio i drugi susjed para Reder, Marko Kraljičak koji je također istaknuo kako nije dobro poznavao Roberta i Maju.

"Njega sam vidio možda jednom ili dvaput, a nju sam znao sretati na ulici dok je šetala svoje pse. Pošto sam strastveni pušač, često idem na ulicu pušiti. Jednoga dana, bio je blagdan, primijetio sam da ide gusti crni dim iz njegovog dvorišta. Kako sam vatrogasac, to mi je privuklo pažnju, a i znao sam da je tada bila na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. Robert je taman izašao iz kuće, pošao nešto uzeti iz auta, i ja sam ga upitao što to pali u dvorištu i zna li da je paljenje zabranjeno. On je pristojno odgovorio da pali neke stare madrace i krevete koje su psi uneredili i da će brzo biti gotov" prisjetio se svjedok.

Tužitelj je pitao svjedoka da li je toga dana u kući, pored vrata od haustora, vidio crne vreće za smeće i svjedok je rekao da jeste, ali da ne može reći koliko ih je bilo i koliko su bile velike.

Ispričao je i da se u kuću Rederovih prvo doselila ženska osoba i da se od tada povremeno događalo da se, tijekom noći, iz te kuće čuje glazba, galama, dolaze automobili.. To je trajalo 2-3 godine.

Ništa o ubojstvu svjedok nije znao.

Suđenje se nastavlja sutra saslušanjem novih svjedoka.