Suprug uhićene: Teško nam je, svašta se sada govori u selu...

Iako službeno još nije potvrđen identitet žene pronađene u zamrzivaču obiteljske kuće u Novoj ulici u međimurskom selu Palovcu, policija je uhitila S. S. (45), sestru Jasmine Dominić koja se vodi kao nestala od kolovoza 2000. godine. Jasminino je tijelo pronađeno u zamrzivaču u subotu oko podneva, nakon čega je u Policijskoj upravi međimurskoj nastala uzbuna.

Sve je upućivalo na to da je razriješen misterij star gotovo 19 godina. S. S. je u nedjelju u prostorijama PU međimurske u Čakovcu ispitana u svojstvu osumnjičenice za ubojstvo tri godine mlađe sestre.

– Ne smijem ništa govoriti, tako su mi rekli u policiji. Bit će možda jednom prilike u budućnosti. No pišu se velike laži o tome da je isključena struja i da je počelo smrdjeti i slično. To nije istina. Svašta se sad govori u selu. Probajte nas shvatiti, teško nam je i čekamo da ovo završi – kazao je za emeđimurje I.S., suprug uhićene S.S., i odbio daljnji razgovor. Potvrdio je samo da je njegova supruga još u policiji.

Policija je navodno imala određene sumnje u nekog od članova obitelji, bili su i u kontaktu s uhićenom, ali nije bilo materijalnih dokaza.

U nedjelju je iz dimnjaka kuće u kojoj je pronađeno tijelo u hladnjaku izlazio dim, no nitko od ukućana nije izlazio. Majka ubijene i uhićene radi u Njemačkoj kao kuharica, a otac je prije nekoliko godina preminuo. U obiteljskoj kući u Novoj ulici ostali su živjeti S.S. sa suprugom i trima kćerima, a nedavno se doselio i dečko najstarije kćeri.

– Ostavite nas na miru! Javite se policiji – dobacio je za emeđimurje mladi par koji se ju nedjelju oko 11 sati dovezao kući. Prema nepotvrđenim informacijama, mladić je i pronašao tijelo u zamrzivaču ispod stepenica.