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GURNUO ŽENU SA ZGRADE

Susjedi u šoku nakon ubojstva na Trešnjevci: 'Svi smo mi znali situaciju, ali nismo to očekivali'

Piše 24sata, Laura Šiprak,
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Susjedi u šoku nakon ubojstva na Trešnjevci: 'Svi smo mi znali situaciju, ali nismo to očekivali'
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Foto: Google Maps

Zagrebačka policija uhitila je 47-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje na teško ubojstvo 46-godišnje žene, također ukrajinske državljanke, koja je smrtno stradala nakon pada sa zgrade

Strašno je to. Svi smo mi znali za situaciju, ali eto, nismo to očekivali, kazala je za 24sata susjeda u Zagorskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je u subotu 6. lipnja oko 16.35 sati na Trešnjevci došlo do stravičnog zločina. 

Zagrebačka policija uhitila je 47-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje na teško ubojstvo 46-godišnje žene, također ukrajinske državljanke, koja je smrtno stradala nakon pada sa zgrade. Policija je u subotu oko 16.35 sati zaprimila dojavu o padu žene sa zgrade na Trešnjevci. Na mjestu događaja utvrđeno je da je riječ o 46-godišnjoj Ukrajinki s reguliranim statusom boravka u Hrvatskoj. 

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U stanu zgrade policajci su zatekli 47-godišnjeg člana njezine obitelji, također državljanina Ukrajine, koji je bio vidno rastrojen i pod utjecajem alkohola. Budući da su prve informacije upućivale na moguće samoubojstvo, o slučaju mediji nisu izvještavali.

No opsežnim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila nove okolnosti događaja te je muškarac u nedjelju uhićen zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo.

- Znam tu ženu iz viđenja. Dva dana ranije me došla pozdraviti, samo to, onako bezveze - govori konobar u kafiću zgrade. 

Kako doznaje 24sata, par ima maloljetnu kćer.

Nakon očevida tijelo ubijene žene prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

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