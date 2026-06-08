Susjedi u šoku nakon ubojstva na Trešnjevci: 'Svi smo mi znali situaciju, ali nismo to očekivali'

Strašno je to. Svi smo mi znali za situaciju, ali eto, nismo to očekivali, kazala je za 24sata susjeda u Zagorskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je u subotu 6. lipnja oko 16.35 sati na Trešnjevci došlo do stravičnog zločina.

Zagrebačka policija uhitila je 47-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje na teško ubojstvo 46-godišnje žene, također ukrajinske državljanke, koja je smrtno stradala nakon pada sa zgrade. Policija je u subotu oko 16.35 sati zaprimila dojavu o padu žene sa zgrade na Trešnjevci. Na mjestu događaja utvrđeno je da je riječ o 46-godišnjoj Ukrajinki s reguliranim statusom boravka u Hrvatskoj.

U stanu zgrade policajci su zatekli 47-godišnjeg člana njezine obitelji, također državljanina Ukrajine, koji je bio vidno rastrojen i pod utjecajem alkohola. Budući da su prve informacije upućivale na moguće samoubojstvo, o slučaju mediji nisu izvještavali.

No opsežnim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila nove okolnosti događaja te je muškarac u nedjelju uhićen zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo.

- Znam tu ženu iz viđenja. Dva dana ranije me došla pozdraviti, samo to, onako bezveze - govori konobar u kafiću zgrade.

Kako doznaje 24sata, par ima maloljetnu kćer.

Nakon očevida tijelo ubijene žene prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.