Šušnjar najavio da bi rekordni dizel uskoro mogao pojeftiniti

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da bi cijene goriva već idući tjedan mogle pasti ako se nastavi današnji trend na burzama. Dizel od utorka poskupljuje na rekordnih 1,91 euro po litri, no ministar kaže da najnoviji podaci pokazuju pad cijene dizela na burzi, piše HRT.

- Današnji trendovi na burzi pokazuju da je cijena pala oko 50 dolara po toni, tako da, ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate, rekao je Šušnjar.

Od utorka će dizel poskupjeti šest centi i stajati 1,91 euro po litri, što je najviša prodajna cijena dosad. Eurosuper će poskupjeti jedan cent, na 1,74 eura, dok će plavi dizel biti skuplji deset centi i stajati 1,50 eura po litri. Nove cijene vrijedit će sedam dana. Šušnjar je potvrdio da Vlada razmatra mogućnost dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se ublažili nagli skokovi. Model se još razrađuje, a u njegovu bi izradu trebali biti uključeni opskrbljivači i stručnjaci. Ministar je pritom naveo da Vlada kao moguće alate ima i smanjenje trošarina te takozvani plivajući PDV.

Na pitanje postoji li granica cijene dizela koju bi Vlada nastojala zadržati, primjerice dva eura, Šušnjar je rekao da je prioritet sigurnost opskrbe te da nije ugrožena.. Upozorio je, međutim, da bi prevelika razlika između cijena u Hrvatskoj i susjednim državama mogla dovesti do većeg dolaska stranih potrošača na hrvatske benzinske postaje.

Govoreći o novom postrojenju u Rafineriji Rijeka, ministar je istaknuo njegovu važnost za sigurnost opskrbe. Prema njegovim riječima, povećanje proizvodnje dizela omogućit će pokrivanje 100 posto potreba hrvatskog tržišta. Dodao je da se derivatima iz riječke rafinerije opskrbljuje i značajan dio tržišta Bosne i Hercegovine, pa rafinerija ima važnu ulogu u opskrbi šire regije. Šušnjar je rekao i da je opskrba sirovinom osigurana za nadolazeće razdoblje te da zasad ne očekuje poremećaje u opskrbi.

Ministar je podsjetio da je Vlada u 11. paketu mjera osigurala 10 milijuna eura pomoći poljoprivrednicima, osam milijuna eura pružateljima javnog prijevoza i četiri milijuna eura ribarima. Prema njegovim riječima, Vladine intervencije povezane s cijenama goriva smanjile su prihode državnog proračuna za više od 150 milijuna eura.

Šušnjar je govorio i o takozvanom sidrenju cijena koje bi trebalo početi 1. listopada. Trgovci i pružatelji usluga morat će istaknuti baznu cijenu koja je vrijedila 10. rujna. Oni koji nemaju internetske stranice neće ih morati izrađivati, već će sidrenu cijenu moći dodati na postojeće papirnate cjenike. Ministar je rekao da su cehovskim udruženjima već poslane upute o novim obvezama

Šušnjar je komentirao i kritike oporbe, posebno Mosta. Pritom je spomenuo izgubljene arbitraže te probleme poljoprivrednika i gospodarstvenika na području Gospića.

- Oni neka rade što misle da trebaju, poručio je ministar.

Zaključio je da su Vladine mjere usmjerene na zaštitu i bolju informiranost potrošača, ali i na suzbijanje sive ekonomije.