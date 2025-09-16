Šušnjar: Računi za energiju minimalno će rasti

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je nakon sjednice Vlade da današnje djelomično otpuštanje mjera Vlade za pomoć građanstvu i privrednicima neće značiti i bitno veće račune, te da je ovo predzadnji ili zadnji put da se te mjere uopće donose.

Kazao je da je vrijednost paketa pomoći, što se tiče energenata, 115 milijuna eura, dok je njegova ukupna vrijednost 175,4 milijuna eura. Što se tiče mjera u odnosu na energiju, ide se u postupno "otpuštanje" tih mjera i hrvatski će građani, kazao je i dalje imati priuštiviju energiju u odnosu na tržišne cijene.

Promjene će se, naglasio je Šušnjar, provoditi u dvije faze - cijene energije će se povećati od 1. studenog za račune od listopada, a vezano uz naknade tarifa za prijenos i distribuciju od 1. siječnja sljedeće godine.

"To će biti tri eura povećanje u studenom i otprilike dva eura u siječnju", rekao je Šušnjar, dodavši da bi to za prosječan račun značilo povećanje od oko pet eura.

Vezano uz račune za plin, povećanje će prosječno biti oko četiri eura koje ide u studenom ove godine, dok u toplinarstvu u određenim distributivnim područjima ne bi trebalo doći do poskupljenja, a u ostalima minimalno.

Nadalje, u poduzetništvu se dijelom nastavljaju subvencije za potrošače do 250 tisuća kilovatsati, dok poduzetnici koji troše do 15 tisuća kilovatsati mogu očekivati povećanje od oko 29 eura mjesečno.

"Što se tiče njihove potrošnje, računi da nema uredbe Vlade bili bi do sada otprilike u prosječnoj potrošnji 4.215 eura, s mjerama Vlade oni su bili 35 posto niži, to je 2.740 eura, a sada subvencija ostaje u iznosu od 26 posto i taj rast neće biti značajan. Godišnji račun će biti oko 3.088 eura", rekao je Šušnjar.

Nastavljaju se naknade za ugrožene kupce energije pa će ugroženi kupci dobivati vaučere od 70 eura, koji su dosad bili iskorišteni negdje oko 53 eura.

"I s ovim otpuštanjem mjera ti vaučeri će i dalje biti dovoljni za ukupnu potrošnju njihove energije, pa će moći s tim vaučerima i dalje pokrivati 100 posto iznosa za energiju koju troše", naveo je Šušnjar, dodavši da se nastavlja i s pomoći braniteljima, studentima i nezaposlenima.

Naglasio je da HEP dobiva obeštećenje od države za energiju koja se odnosi na poduzetništvo, dok gubitke iz dijela za građanstvo snose iz svog poslovanje.

Rekao je i da nove mjere neće ubrzati inflaciju, te da je pravi trenutak za otpuštanje mjera.

Na pitanje kada će se u potpunosti izaći iz mjera pomoći građanima i gospodarstvu, Šušnjar je kazao da se iz mjera izlazi fazno, odnosno da se tržište energije stabiliziralo iako se cijene nisu vratile na razine iz 2020-e.

"Ovo je jedan od zadnjih ili predzadnjih koraka za izlazak", istaknuo je Šušnjar, naglasivši i da su mjere donesene na rok od šest mjeseci.

Nakon sezone grijanja moglo bi se izaći iz mjera u segmentu energije.

Vezao uz zamrznute cijene u trgovinama, rekao je da je ta odluka na snazi do opoziva no da bi se kroz 15 dana ta odluka mogla "remodelirati".

Isto tako, kazao je i da bi se mogle spuštati neke maksimalne cijene koje su propisane.