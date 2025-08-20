Obavijesti

News

Komentari 37
POLICIJA ULOŽILA ŽALBU

Urlao ZDS u kameru, oslobodili su ga. Sutkinja: 'Radosno je iščekivao koncert Thompsona'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Urlao ZDS u kameru, oslobodili su ga. Sutkinja: 'Radosno je iščekivao koncert Thompsona'
Foto: HRT/Screenshot

Činjenica je kako jedna od Thompsonovih pjesama počinje tim riječima, postavlja se pitanje: treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, pita se sutkinja....

Policijska uprava zagrebačka uložila je žalbu na nepravomoćnu presudu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu kojom je 26-godišnji mladić, koji je u HRT-ovu kameru uoči Thompsonova koncerta vikao "Za dom spremni", oslobođen krivnje, piše Index.

Presudu na koju se policija žalila donijela je sutkinja Mirela Prstec Batarelo. Ona je potvrdila da je u pitanju pozdrav korišten u NDH, no kasnije ga je u Domovinskom ratu prihvatio HOS, koji je, prema riječima sutkinje, bio okosnica otpora srpskim snagama. HOS je kasnije integriran u HV, a na njegovu grbu nalazi se taj pozdrav, rekonstruirala je sutkinja.

EKSKLUZIVNO Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

- U konkretnom slučaju u radosnom iščekivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Time nije narušen javni red i mir građana, niti je to predstavljalo manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti - stoji u obrazloženju sutkinje, koja je navela da je koncert protekao radosno i u miru bez incidenata.

- Činjenica je kako jedna od Thompsonovih pjesama počinje upravo tim riječima, postavlja se pitanje: treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre - stoji u obrazloženju sutkinje, piše Jutarnji list.

TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'... BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Sutkinja je dalje navela...

- Spada li navedeni pozdrav pod zabranjene tekstove ili ne, pitanje je koje ulazi u prostor političkog, a ne sudskog odlučivanja, pa ga kao takvog treba ostaviti za odluku političkim liderima s izbornim legitimitetom, mandatom i posljedično političkom odgovornošću - obrazložila je sutkinja...

REPOVI IZ SINJA... Prodao je pive za milijun € na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?
Prodao je pive za milijun € na Thompsonovom koncertu, a još nije ništa isplatio konobarima?

Zaključila je kako nema poveznice između mladića koji je vikao ZDS i ustaškog režima. O žalbi zagrebačke policije odlučit će Visoki prekršajni sud.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'
DRAMA U SUKOŠANU

VIDEO Sjela u korpu bagera pa blokirala radove: 'Općina gradi tribine, a to je moja zemlja...'

NŠK Debeljak nedavno je ušao u drugu nogometnu ligu. Općina krenula graditi tribine, ali na zemlji na kojoj se vodi spor. Tri mještanke tvrde da je to njihovo od 19. stoljeća, a načelnik tvrdi da imaju sve dozvole...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025