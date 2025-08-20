Urlao ZDS u kameru, oslobodili su ga. Sutkinja: 'Radosno je iščekivao koncert Thompsona'

Policijska uprava zagrebačka uložila je žalbu na nepravomoćnu presudu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu kojom je 26-godišnji mladić, koji je u HRT-ovu kameru uoči Thompsonova koncerta vikao "Za dom spremni", oslobođen krivnje, piše Index.

Presudu na koju se policija žalila donijela je sutkinja Mirela Prstec Batarelo. Ona je potvrdila da je u pitanju pozdrav korišten u NDH, no kasnije ga je u Domovinskom ratu prihvatio HOS, koji je, prema riječima sutkinje, bio okosnica otpora srpskim snagama. HOS je kasnije integriran u HV, a na njegovu grbu nalazi se taj pozdrav, rekonstruirala je sutkinja.

- U konkretnom slučaju u radosnom iščekivanju koncerta Marka Perkovića Thompsona, gdje su svirane i pjevane njegove pjesme na ulicama Zagreba, između ostalog izrečene su riječi 'Za dom spremni' u eter prilikom javljanja uživo. Time nije narušen javni red i mir građana, niti je to predstavljalo manifestaciju rasističke ideologije, prezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske etničke pripadnosti te trivijalnost žrtava zločina protiv čovječnosti - stoji u obrazloženju sutkinje, koja je navela da je koncert protekao radosno i u miru bez incidenata.

- Činjenica je kako jedna od Thompsonovih pjesama počinje upravo tim riječima, postavlja se pitanje: treba li onda tužitelj (MUP, op. a.) biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta, njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre - stoji u obrazloženju sutkinje, piše Jutarnji list.

Sutkinja je dalje navela...

- Spada li navedeni pozdrav pod zabranjene tekstove ili ne, pitanje je koje ulazi u prostor političkog, a ne sudskog odlučivanja, pa ga kao takvog treba ostaviti za odluku političkim liderima s izbornim legitimitetom, mandatom i posljedično političkom odgovornošću - obrazložila je sutkinja...

Zaključila je kako nema poveznice između mladića koji je vikao ZDS i ustaškog režima. O žalbi zagrebačke policije odlučit će Visoki prekršajni sud.