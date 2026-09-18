Šveđanin (18) dobio 10 godina zatvora: Preko interneta tjerao na silovanje, ubojstva i nasilje

Švedski tinejdžer (18), poznat pod nadimkom Chai, osuđen je na više od deset godina zatvora zbog pokušaja ubojstva, silovanja i teškog napada koje je poticao putem interneta. Njegove žrtve bile su u Njemačkoj i Australiji, a među njima je bila i maloljetnica, piše The Guardian. U vrijeme počinjenja kaznenih djela Chai je imao između 15 i 17 godina. Okružni sud proglasio ga je krivim za dva pokušaja ubojstva mlade osobe u Njemačkoj te niz seksualnih i nasilnih kaznenih djela nad australskom tinejdžericom.

Djelovao u nasilnim internetskim mrežama

Sud je utvrdio da je Chai djelovao unutar internetskih mreža koje ciljaju mlade i ranjive osobe te ih sadističkim iznudama prisiljavaju na proizvodnju seksualno eksplicitnog sadržaja ili nasilna djela. Takve mreže djeluju preko interneta, a njihovi članovi često su i sami vrlo mladi. Zločini pritom mogu uključivati žrtve i počinitelje iz različitih država.

Viša državna odvjetnica Jenny Östling iz švedskog odjela za borbu protiv međunarodnog i organiziranog kriminala rekla je da je sud presudom prepoznao fenomen koji se opisuje kao "nihilistički nasilni ekstremizam". Riječ je o pojmu koji se koristi za labavo povezane internetske mreže poznate kao "Com", a koje se povezuje s kibernetičkim kriminalom, iznudama i nasiljem.

- Zadovoljna sam što je sud shvatio koliko je ovo ozbiljno i o čemu se točno radi - rekla je Östling. Istaknula je da je riječ o jednoj od najduljih mogućih kazni u Švedskoj za osobu Chaijeve dobi. Sud je također potvrdio da počinitelj može biti osuđen za nasilna kaznena djela i kada su ona počinjena na daljinu, preko interneta.

- To nam je iznimno važan alat u procesuiranju ovakvih slučajeva - dodala je Östling.

Žrtve iz različitih država

Zločini povezani s mrežama za sadističko iznuđivanje, među kojima se spominje i mreža "764", prelaze državne granice. Slučajevi su zabilježeni u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Australiji, dok se žrtve nalaze u brojnim državama.

Sudionici takvih mreža izrađuju i međusobno razmjenjuju materijale kako bi stekli status i kontrolu unutar zatvorenih online zajednica. Takav sadržaj može im služiti i za pristup zatvorenim serverima i chatovima.

- Ovdje mladi ljudi vrbuju druge mlade ljude. To je fenomen specifičan za mlade - rekao je ranije Bjørn Ihler, osnivač zaštitarske tvrtke Revontulet.

Braniteljica: Sud je pogrešno procijenio dio optužbi

Chaijeva presuda dolazi nakon niza slučajeva u kojima su osobe povezane s ovakvim mrežama dobile višegodišnje zatvorske kazne. U kolovozu je Amerikanac Kyle Spitze (27) osuđen na 77 godina zatvora, što je najdulja savezna kazna izrečena osobi koju je američka vlada označila kao "nihilističkog nasilnog ekstremista". Tijekom suđenja Chai je prošao psihijatrijsko vještačenje. Utvrđeno je da u vrijeme počinjenja djela nije bolovao od teškog mentalnog poremećaja.

- Stav obrane je da je sud pogrešno procijenio velik dio optužbi - rekla je njegova odvjetnica Emily Tovedal za Guardian:

Službe upozoravaju na iskorištavanje mladih

Službe diljem svijeta sve češće upozoravaju na opasnost od sadističkog internetskog iskorištavanja mladih. Kao moguće znakove upozorenja navode samoozljeđivanje i povlačenje u izolaciju. Tužiteljica Östling upozorila je da bi se takve mreže mogle nastaviti širiti.

- Nažalost, uvjerena sam da će te mreže rasti. Otkrivat ćemo ih sve više jer sada znamo na što trebamo paziti - rekla je.

Uz korištenje AI-ja*