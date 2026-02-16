Obavijesti

HOROR

STRAVA U ŠVEDSKOJ Prisiljavao suprugu na spolne odnose s najmanje 120 muškaraca!

STRAVA U ŠVEDSKOJ Prisiljavao suprugu na spolne odnose s najmanje 120 muškaraca!
Žena prijavila muža policiji, a optužnica će biti podignuta u ožujku; slučaj uključuje fizičke susrete i internetske ponude seksualnih usluga

Šveđanin je osumnjičen da je prisiljavao svoju ženu na spolne odnose s barem 120 muškaraca i optužnica protiv njega bit će podignuta u ožujku, prenijeli su švedski mediji.

Novinska agencija NTB izvijestila je u ponedjeljak da se kaznena radnja događala u periodu nekoliko godina, i u fizičkim sastancima i preko interneta.

Slučaj je izišao na svjetlo dana prije nekog vremena, a muškarac je u pritvoru od listopada na temelju sumnji o svodništvu.

Prethodno je bilo govora da se radi o oko 30 muškaraca.

Žena je sama prijavila svoga supruga policiji. Rekla je švedskom radiju da je u nekim slučajevima bila pod utjecajem droga i alkohola do te mjere da se nije ničega sjećala.

Njezin suprug je navodno nudio seksualne usluge na raznim internetskim stranicama.

Klijentima, za koje se vjeruje da dolaze iz cijele Švedske, također prijete kaznene prijave.

U Švedskoj, kupovina seksualnih usluga ilegalna je, dok je prodaja seksa nekažnjiva.

Podsjetimo, sličan slučaj događao se godinama u Francuskoj. U prosincu 2024. godine, suprug Gisele Pelicot priznao je sudu na jugu Francuske da je više puta drogirao svoju suprugu i putem interneta regrutirao desetke muškaraca da je siluju dok je bila bez svijesti.

Sud u francuskom Avignonu proglasio je 51 optuženika krivim u slučaju drogiranja i silovanja, slučaju koji je užasnuo svijet.

Njezina muža, monstruma Dominiquea Pelicota (72), sud je proglasio krivim za teško silovanje Gisèle Pelicot te za snimanje i distribuciju fotografija. Kriv je i za pokušaj teškog silovanja supruge jednog od suoptuženih te za izradu i distribuciju seksualnih slika svoje punoljetne kćeri te dviju snaha. Osuđen je na ukupno 20 godina zatvora. Svih 50 muškaraca koji su se, uz njega, našli na optuženičkoj klupi također su proglasili krivima.

Zlostavljanje Gisèle Pelicot trajalo je od 2011. do 2020. godine. Njezinih silovatelja bilo je 70, no nisu svi identificirani. Među onima čiji je identitet utvrđen su vrtlar, vozač kamiona, radnik u trgovini... Svi su živjeli u krugu od 50 kilometara.

Gisele je godinama sumnjala da joj se nešto događa. Probudila bi se ujutro ne sjećajući se ničega od prethodne večeri. Strahovala je da je njezin gubitak pamćenja posljedica tumora na mozgu ili Alzheimerove bolesti.

