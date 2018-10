Svi manipuliraju potpisima, a za to je kriv zakon pun rupa!

Potpisivali su mrtve, prepisivali stare potpise i zato referendumi neće proći. Vlada je zlorabila institucije i ukrala potpise.

Te dvije potpuno suprotne teze stigle su od onih koji broje potpise za referendum protiv Istanbulske konvencije i za izborne zakone, s jedne, te udruga koje su potpise sakupljale s druge strane. U pravnom kaosu s referendumom obje tvrdnje mogu biti točne. Kao i lažne.

Rezultat je to potpuno neuređenih procedura i pravila za referendum koji su sad svi izašli na vidjelo. Sve je počelo kad je u medije puštena informacija da potpisa jednostavno nema dovoljno niti za referendum o izmjeni izbornog zakona, ograničavanje prava manjinskih zastupnika, ali ni za onaj o otkazivanju Istanbulske konvencije. Iako iz Ministarstva uprave, zaduženog za brojenje potpisa, tvrde da oni nisu pustili informaciju prije završetka brojenja, to je teško vjerovati. Potpise broji državna tvrtka APIS IT, a svi sumnjivi idu pred povjerenstvo koje je sastavilo upravo ministarstvo Lovre Kuščevića i koje ima osam članova.

- Ne znam otkud takve informacije. Još traje kontrola potpisa i sve će se znati sljedeći tjedan - pere ruke ministar uprave Lovro Kuščević od tvrdnje da je on pustio informaciju o nedovoljnom broju potpisa.

Za referendum za svako od tih pitanja bilo je potrebno prikupiti 374.740 potpisa. Inicijativa Narod odlučuje objavila je da su prikupili više od 405.000, odnosno više od 407.000 potpisa za izmjene izbornog zakona i ograničenje prava manjinskih zastupnika. Inicijativa Istina o Istanbulskoj objavila je netom nakon završetka prikupljanja da nemaju dovoljno potpisa, no onda su dva tjedna čekali “da im stignu knjige” i na kraju objavili: imamo 377.665 potpisa!

Provjera svakog potpisa, što se radi prvi put od 10-ak referendumskih inicijativa, pokazala je da se masovno muljalo s njima. Tako su, navodno, među potpisnicima i mrtvi, maloljetni, potpisi prikupljeni u BiH, ali i prepisani potpisi s ranijih inicijativa i sakupljanja potpisa. Jer je navodno utvrđeno prema OIB-u žena da su one sad, za razliku od prije pet godina, udane. Informacije da nema dovoljno potpisa izazvale su burne reakcije u inicijativama koje su potpise prikupljale, ali i u oporbi zbog sumnje da Vlada manipulira brojenjem i namjerno umanjuje potpise.

- Potpisa ima dovoljno. Ne komentiramo neslužbene laži koje Kuščević plasira u medije nego samo one koje iznosi službeno - priopćili su iz inicijative Narod odlučuje. Inicijativa Istina o Istanbulskoj poručila je da i oni imaju dovoljno potpisa.

- Nismo prepisivali stare potpise, sakupili smo ih dovoljno. Čekat ćemo službene rezultate, a onda ćemo vidjeti hoće li biti prosvjed ili nešto drugo - rekao je Hrvoje Zekanović iz Inicijative, koji je i zastupnik Hrasta.

I oni su uvjereni da je kontrola potpisa provedena u strogo kontroliranim političkim uvjetima i da je Kuščević manipulirao pritom. HDZ se inače protivi svim trima inicijativama. I Nikola Grmoja je pozvao narod na prosvjed kako se ne bi dopustila ovakva manipulacija. Čak se neko vrijeme nije htio maknuti sa saborske govornice jer kaže da će on okupirati nju kao što je HDZ institucije.

- Institucije su korumpirane, oni koji su sve skuhali neće proći bez nezadovoljstva i posljedica - rekao je Grmoja. S druge strane, HNS kao partner HDZ-a traži sankcije za inicijative ako se pokaže točnim da su lažirali potpise.

- Ako je to točno, manipulacijom ste htjeli ukinuti prava manjina. Takvo što vam nećemo dopustiti - priopćili su iz HNS-a.

No nikakve sankcije za eventualni pokušaj manipulacije nisu propisane. Nikad se neće moći pronaći ni odgovorni jer se organizatori mogu izvlačiti na teren, a sakupljači na terenu na organizatore. To je samo mali dio referendumskog pravnoga kaosa koji traje već godinama i koji nijedna vlast uporno ne želi ispraviti. Rupa je bezbroj. Primjerice, nema propisane procedure za provjeru potpisa!

Bivši ministar Arsen Bauk u ranijim je slučajevima u suradnji sa Zavodom za statistiku uzimao uzorak od 20.000 potpisa i na osnovi njih je utvrđivao postotak nevažećih, kojih je bilo 10-ak posto. Sad je Vlada platila milijun kuna da se izbroji svaki potpis. Potpisi se ne smiju sakupljati izvan Hrvatske, ali i 24sata su objavila svjedočanstva da se to radilo. Nema jasnog načina provjere gdje je potpis sakupljen jer osoba iz BiH ili Slovenije koja je hrvatski državljanin, ima pravo doći u Hrvatsku i potpisati. Ali potpis se ne može skupiti izvan Hrvatske.

Nema ni roka u kojem se potpisi koji se skupe moraju predati, pa je otvorena mogućnost manipulacija i dopisivanja od prikupljača. S druge strane, nema nikakve nezavisne kontrole Ministarstva uprave, koje broji potpise, pa se uvijek može sumnjati na manipulaciju, što udruge i čine. Ministarstvo uprave je odbilo bilo kakve promatrače, bilo one iz inicijativa koje su skupljale potpise ili nezavisne.

Činjenica je da je pomoćnik ministra uprave još sredinom rujna rekao da su potpisivali bebe i umrli, što on ne bi trebao znati, pa to samo baca dodatnu sumnju. Nema ni roka za brojenje potpisa. Osim toga, umjesto da Ustavni sud odmah protumači je li neko pitanje ustavno, oni čekaju provjeru valjanosti potpisa, tako se gubi vrijeme i novac.

Na kraju, na referendumu odlučuje većina izašlih, što znači da je dovoljno da izađe i jedan birač i odluči. To je potpuno neprihvatljivo, upozorili su svi stručnjaci, ali ništa se ne mijenja.

- Nerješavanje svih tih pitanja dovodi do pravnoga kaosa koji je sad isplivao i na ovom slučaju. Već osam godina na to upozoravamo, ali nitko ne sluša, pa se opravdano postavlja pitanje jesmo li mi u Hrvatskoj ljudi ili luđaci - kaže ustavna stručnjakinja Sanja Barić. Ona kaže da neuređeni sustav daje svim stranama pravo na svoje tumačenje i optužbe drugih za manipulacije.

- A time u potpunosti narušavamo vjeru u instituciju Ustava, referenduma, pravnu državu i sigurnost. Potpuno smo neuređeno društvo koje svaki puta kad se suoči s ozbiljnim pitanjima ima pravne rupe. Ne mogu više vjerovati da je to slučajno, bojim se da je to stvar namjernog ludila. Čovjek više to ne može opisati pristojnim riječima - kaže razočarano profesorica Barić s riječkog Pravnog fakulteta.