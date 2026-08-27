Svjedokinja: 'Nije bilo na meni da propitkujem odluke ministra. Rekla sam da to nije po zakonu'

Moja razina načelnika sektora nije takva da propitkujem odluke ministra. U toj situaciji sam napravila jedino što sam mogla po zakonu. Upozorila sam na to pismeno i usmeno, i na kraju sam te ugovore odbila parafirati, svjedočila je, između ostalog, Danijela Žagar, u nastavku suđenja optuženim bivšim ministrima na zagrebačkom Županijskom sudu.

Riječ je o aferi u javnosti poznatoj pod nazivom "Po babi i stričevima" u kojoj se sudi bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću zbog optužbi za namještanje natječaja za financijske potpore i zapošljavanje preko veze u državnu službu.

Žagar je na sudu kazala i kako se na nju "radio neki blagi pritisak".

- Bila sam i na sastanku u kabinetu ministra, kojem je nazočio i tadašnji državni tajnik. U kabinet sam pozvana jer sam odbila provesti nalog, no rečeno mi je da nije moje da propitkujem odluke i ovlasti ministra. Na koncu je ta odluka, koju je ministar potpisao, spuštena nama uz nalog da je provedemo. S njom je bio i popis subjekata kojima se trebaju dodijeliti potpore - rekla je Žagar.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Za određene tvrtke, navodi se, urgirali su i Milošević i Tolušić dok se Aladrovića tereti za dva nezakonita zapošljavanja tijekom 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Horvat je, sumnja Uskok, što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Ana Mandac priznala je krivnju te je temeljem nagodbe s USKOK-om osuđena na 11 mjeseci zatvora što je zamijenjeno radom za opće dobro. Krivnju su priznali i nagodili se i Velimir Žunec i Katica Mišković.

Danijela Žagar opisivala je kako je funkcionirao program dodjele potpora i koji su bili kriteriji za njihovu dodjelu. Navela je tako da su za taj konkretni program potpora dobili 469 prijava, od kojih je 419 bilo valjano.

- Bila je predviđena dodjela iznosa od 7,5 milijuna kuna, no zbog broja prijava koje su pristigle shvatilo se da je premali iznos, pa se nakon rebalansa proračuna iznos dodjela skoro udvostručio. Na koncu je osiguran iznos od 13,5 milijuna kuna, a potpore je trebalo dobiti 95 subjekata, koji su dobivali bodove na temelju razvijenosti, broja zaposlenika, poslovanja - pojasnila je.

Problem je, smatra, nastao nakon odluke u prosincu 2018. da potpore dobiju i oni koji, po broju bodova, na to nisu imali pravo.

- Za takvu podjelu potpora je trebalo osigurati dodatna sredstva, a ja sam pomoćnicu ministra Anu Mandac upozorila, usmeno i pismeno, da se sredstva moraju dodjeljivati po bodovima a ne po razbacanoj listi. Mi taj novac nismo imali pa smo ga tražili od Ministarstva financija, koje ga je uplatilo. Ja sam Ani Mandac rekla da se tome protivim, a ona je objašnjavala da ministar ima ovlasti za to. Kakve su to ovlasti, ne znam niti to mogu propitkivati. Kada je kasnije odluka o raspodjeli potpora s potpisom ministra spuštena s nalogom da to provedemo, ja sam sastavila ugovore, ali sam ih odbila potpisati - rekla je Žagar.