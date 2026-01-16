Obavijesti

Svodnik iz Venezuele pokušao pobjeći. U Splitu organizirao lanac prostitucije s pet žena

Foto: Pixsell/Dreamstime

U službene prostorije dovedene su i žrtve kaznenog djela U sklopu kriminalističkog istraživanja pronađeno je i oduzeto  9.660 eura.

Splitski policajci uhitili su državljanina Venezuele (26) za kojeg su utvrdili osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Prostitucija. Provedenim istraživanjem utvrdili su da je omogućio drugim osobama pružanje seksualnih usluga.

Muškarac je pet stranih državljanki poticao na pružanje seksualnih usluga tako da je radi pružanja seksualnih usluga na internet stranici kreirao profil putem kojeg su bile ponuđeno pružanje seksualnih usluga te je sukladno dogovoru uzimao dio novca koji je ostvaren na ovaj način.

Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja utvrdili da se u stanu nalaze ženske osobe i muškarac (26) koji, kada je utvrdio da se radi o policajcima, pokušao pobjeći, ali je u tome spriječen. Nad njim su uporabljena sredstva prisile, uhićen je i doveden u službene prostorije. U službene prostorije dovedene su i žrtve kaznenog djela U sklopu kriminalističkog istraživanja pronađeno je i oduzeto  9.660 eura.
 
Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.

