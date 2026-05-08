Tajna u lopti: Pogledajte što su pronašli u zatvoru u Mitrovici

Pokušaj krijumčarenja spriječen je danas u Pritvorskom centru u Mitrovici, priopćila je tzv. Kosovska popravna služba. Sve je otkriveno tijekom redovne kontrole vanjskog prostora ustanove, kada su čuvari u dvorištu primijetili devet lopti koje su ostale nakon sportskih aktivnosti pritvorenika. Nakon detaljnog pregleda jedna od lopti izazvala je sumnju, a unutra su pronađena dva mobilna telefona marke 'iPhone', dvije SIM kartice i punjač, javlja Telegraf.rs.

- Tijekom pregleda vanjskog prostora ustanove, točnije dvorišta, službenici su identificirali devet lopti koje su ostale nakon sportskih aktivnosti pritvorenika. Nakon provjere, u jednoj sumnjivoj lopti pronađena su i oduzeta dva mobilna telefona "iPhone", dvije SIM kartice i kabel za punjenje. Na taj način spriječen je unos zabranjenih predmeta u ustanovu - navodi se u priopćenju tzv. Kosovske popravne službe.

O cijelom slučaju obaviještena je tzv. Kosovska policija, a protiv odgovornih osoba pokrenuti su istražni i disciplinski postupci.

- Kosovska popravna služba ostaje posvećena sprječavanju svih nezakonitih aktivnosti unutar popravnih ustanova i očuvanju sigurnosti u svim centrima - dodaje se u priopćenju.