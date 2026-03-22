Taksist Zagrepčaninu naplatio 250 eura za 6 kilometara: 'Još mi je, kaže, dao popust...'

Zagrepčanin Željko Marić ispričao je za N1 Televiziju kako mu je taksist u Zagrebu vožnju od 6.5 kilometara naplatio 250 eura.

- Oko 8.40 sati bio sam kod Glavnog kolodvora, a u 9 sati sam trebao biti kod Avenue Malla u Sigetu na jednom dogovorenom sastanku. Bilo je knap, a autobusi malo voze malo ne voze, pa sam sjeo u prvi taksi kod kolodvora - ispričao je Zagrepčanin.

- Prije nego što smo krenuli dvaput sam pitao taksista koliko će koštati vožnja, bar okvirno. A on je oba puta rekao: Evo, tu je taksimetar - rekao je.

Taksi u koji je Marić sjeo nije bio od onih platformskih, a ni zagrebački Taxi 1717, nego jedan od malih privatnih taksi prijevoznika. Do Sigeta u Novom Zagrebu vozio ga je Branimirovom ulicom i Avenijom Marina Držića pa preko Mosta mladosti i Avenijom Dubrovnik, rutom dugom nešto više od šest kilometara.

- Kada me dovezao i rekao mi cijenu - 250 eura, ostao sam u šoku. Pitao sam ga kako to može biti, a on je samo ponavljao: Pogledajte taksimetar. I još mi je, kaže, naplatio 50 eura manje nego što je vožnja trebala koštati. Na taksimetru je zaista pisalo 300 i nešto eura. Eto, dao mi je i popust - rekao je ne krijući ljutnju.

Platio je, nije imao druge.

- A što sam mogao? Žurio sam na sastanak, a nisam znao je li to neka budala koja će me izudarati ako odbijem platiti. Nikad ne znaš s kim imaš posla. To je cirkus, slika i prilika ove države - kaže.

U vrijeme vožnje, dodaje, nije bila velika gužva na cesti.

- Stigli smo za petnaestak minuta. U pet do devet već sam bio tamo. Ne znam koliko bih tek platio da smo zapeli negdje - rekao je.

Taksist mu je uredno izdao i račun za vožnju. Na računu je ispisan i naziv poduzeća taksista pa je Marić pokušao stupiti u kontakt s taksistom i još jednom ga upitati zašto mu je naplatio tako skupu vožnju.

- Našao sam mu firmu na internetu. Tamo su tri broja mobitela. Jedan je stalno bio isključen, a na druga dva se nije javljao - rekao je.

Kaže kako je čuo da je taj taksist već na zlu glasu po preskupim vožnjama i da je bio spominjan u nekim tekstovima na portalima prije nekoliko godina.

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević kaže kako je praktički nemoguće stati na kraj takvim taksistima jer ne rade ništa nelegalno, budući da najviša dopuštena cijena naplate za pružanje taksi usluge zakonom nije propisana. No, svaki taksi prijevoznik dužan je na vidljivom mjestu u svome vozilu istaknuti cjenik usluga.

- Dakle, potrošači oprez. Kad naručujete taksi telefonom ili odabirete taksi na stajalištu prvo pitajte za cijenu prijevoza, a ako vam je previsoka - tražite drugi. Ne morate izabrati prvi taksi na stajalištu, odaberite onaj koji vam je cijenom prihvatljiv. Taksisti vam moraju dati informaciju o cijeni, pokazati cjenik i na kraju vožnje izdati račun - kaže.